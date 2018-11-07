Неймовірна історія: у Луцьку господиня знайшла кота, якого втратила п'ять років тому

Колаж РБК-Україна

Оголошення з фото господиня побачила в соціальній мережі

Чорний кіт Бакс виявився щасливчиком. Завдяки публікації в соціальних мережах його знайшла господиня, з якою він розлучився майже п'ять років тому. Про щасливе повернення додому написали в співтоваристві "Комунальне підприємство "Ласка" в соціальній мережі Facebook.

У Луцький притулок для тварин дорослого чорного кота принесли невідомі люди. Вони пояснили, що змушені віддати його до притулку, так як в їх житті намітився переїзд, а кіт "не вписується в нове життя". Крім того, вони повідомили, що кіт дорослий і агресивний.

У притулку змушені були помістити кота в клітку. Він дуже погано їв і був зовсім пригнічений.

Одна з волонтерів притулку Галина Бардабуш написала в соціальній мережі пост про покинуту тварину з надією, що знайдеться для кота новий господар. Публікацію побачила місцева жителька Юлія і зв'язалася з волонтером.

З'ясувалося, що красеня Бакса майже 5 років тому віддав невідомим людям вітчим дівчини. Вона довго і безуспішно його шукала і до нинішнього моменту вона не знала про його місцезнаходження.

Для того, щоб підтвердити свою здогадку, Юлія приїхала в притулок. Бакс одразу впізнав свою господиню, почав до неї ластиться, муркотіти і дуже спокійно сидів на руках.

Юлія забрала улюбленця додому і пізніше повідомила, що адаптація до нового-старого будинку проходить добре, у Бакса знову з'явився апетит.

Скріншот поста (facebook.com/Луцьк Ласка Адміністратор)

До речі, раніше ми писали про те, що кияни створили незвичайний будиночок для котів.

А також розповідали про те, що кіт з "зворушливо сердитим" виглядом радує користувачів мережі.

Відео: РБК-Україна