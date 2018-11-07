"Настоящий КОТедж": киевляне соорудили необычный домик для котов (фото)

В Дарницком районе столицы соорудили домик для котов
В Киеве в Дарницком районе установили домик для котов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила местная жительница.
Небезразличные жители в домике установили подогрев. Более того местные жители пообещали подкармливать котов.
"Вот такой дом, настоящий "КОТедж", построили неравнодушные к кошачьей судьбы люди, и взяли на себя ответственность ухаживать, убирать и кормить котят!" – написала одна из жительниц.
"КОТедж" (фото: facebook.com/dep.backoffice)
Люди активно поддержали эту идею и надеяться, что таких домиков в столице станет больше. Появились инициаторы, желающие установить в своем районе такой же домик.
"Подскажите, где такой можно заказать? Очень бы хотелось поставить у себя на районе", - поинтересовалась Люда Черниюк.
"Очень классный домик. Молодцы! А вот адрес указывать не нужно. Разные люди бывают, к сожалению", - отметили пользователи.
Скриншот комментариев (facebook.com/dep.backoffice)
Будем надеяться, что этой зимой животным не придется "выживать" в морозах, ведь теперь у них есть "общежитие".
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Также добавим, в сети появился новый мем - кот с "умилительно злобным" видом.
Видео: РБК-Украина