ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Настоящий КОТедж": киевляне соорудили необычный домик для котов (фото)

STYLERЖивотные    07.11.2018 - 22:26
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

В Дарницком районе столицы соорудили домик для котов

В Киеве в Дарницком районе установили домик для котов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила местная жительница.

Небезразличные жители в домике установили подогрев. Более того местные жители пообещали подкармливать котов.

"Вот такой дом, настоящий "КОТедж", построили неравнодушные к кошачьей судьбы люди, и взяли на себя ответственность ухаживать, убирать и кормить котят!" – написала одна из жительниц.

 

"КОТедж" (фото: facebook.com/dep.backoffice)

Люди активно поддержали эту идею и надеяться, что таких домиков в столице станет больше. Появились инициаторы, желающие установить в своем районе такой же домик.

"Подскажите, где такой можно заказать? Очень бы хотелось поставить у себя на районе", - поинтересовалась Люда Черниюк.

 "Очень классный домик. Молодцы! А вот адрес указывать не нужно. Разные люди бывают, к сожалению", - отметили пользователи.

&quot;Настоящий КОТедж&quot;: киевляне соорудили необычный домик для котов (фото)

Скриншот комментариев (facebook.com/dep.backoffice)

Будем надеяться, что этой зимой животным не придется "выживать" в морозах, ведь теперь у них есть "общежитие".

Ранее мы писали, почему коты любят сидеть в коробках.

Также добавим, в сети появился  новый мем - кот с "умилительно злобным" видом.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Киевкотыжители
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь