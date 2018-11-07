У теплоті та не в образі: у Києві небайдужі жителі спорудили "КОТедж" для котів

У Дарницькому районі Києва спорудили будиночок для котів
У Києві в Дарницькому районі встановили будиночок для котів. Про це на своїй сторінці Facebook повідомила місцева жителька.
Небайдужі мешканці в будиночку встановили підігрів. Більш того місцеві жителі пообіцяли підгодовувати котів.
"Ось такий будинок, справжній "КОТедж", побудували небайдужі до котячої долі люди, і взяли на себе відповідальність доглядати, прибирати і годувати кошенят!" – написала одна з мешканок.
"КОТедж" (фото: facebook.com/dep.backoffice)
Люди активно підтримали цю ідею і сподіваются, що таких будиночків у столиці стане більше. З'явилися ініціатори, які бажають встановити в своєму районі такий же будиночок.
"Підкажіть, де такий можна замовити? Дуже б хотілося поставити у себе на районі", - поцікавилася Люда Черниюк.
"Дуже класний будиночок. Молодці! А от адресу вказувати не потрібно. Різні люди бувають, на жаль", - зазначили користувачі.
Скріншот коментарів (https://www.facebook.com/dep.backoffice)
Будемо сподіватися, що цієї зими тваринам не доведеться "виживати" в морозах, адже тепер у них є "гуртожиток".
Раніше ми писали, чому коти люблять сидіти в коробках.
Також додамо, що в мережі з'явився новий мем - кіт з "зворушливо злісним" видом повеселив користувачів.
Відео: РБК-Україна