У теплоті та не в образі: у Києві небайдужі жителі спорудили "КОТедж" для котів

Колаж РБК-Україна

У Дарницькому районі Києва спорудили будиночок для котів

У Києві в Дарницькому районі встановили будиночок для котів. Про це на своїй сторінці Facebook повідомила місцева жителька.

Небайдужі мешканці в будиночку встановили підігрів. Більш того місцеві жителі пообіцяли підгодовувати котів.

"Ось такий будинок, справжній "КОТедж", побудували небайдужі до котячої долі люди, і взяли на себе відповідальність доглядати, прибирати і годувати кошенят!" – написала одна з мешканок.

"КОТедж" (фото: facebook.com/dep.backoffice)

Люди активно підтримали цю ідею і сподіваются, що таких будиночків у столиці стане більше. З'явилися ініціатори, які бажають встановити в своєму районі такий же будиночок.

"Підкажіть, де такий можна замовити? Дуже б хотілося поставити у себе на районі", - поцікавилася Люда Черниюк.

"Дуже класний будиночок. Молодці! А от адресу вказувати не потрібно. Різні люди бувають, на жаль", - зазначили користувачі.

Скріншот коментарів (https://www.facebook.com/dep.backoffice)

Будемо сподіватися, що цієї зими тваринам не доведеться "виживати" в морозах, адже тепер у них є "гуртожиток".

Раніше ми писали, чому коти люблять сидіти в коробках.

Також додамо, що в мережі з'явився новий мем - кіт з "зворушливо злісним" видом повеселив користувачів.

Відео: РБК-Україна