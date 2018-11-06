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Кошки или собаки: каких животных чаще заводят украинцы

STYLERЖивотные    06.11.2018 - 07:35
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Соцопрос показал, каких животных чаще приобретают жители Украины

Украинцы оказались большими поклонниками домашних питомцев – так, практически у четверти населения (27%) дома живут коты с собаками. Об этом говорят данные социологического исследования, которое провела компания Research & Branding Group.

Из тех, кто держит одного питомца, большинство любителей котов: их 15%, в то время, как лишь 10% предпочитают собак.

Большинство отдает предпочтение котам, нежели собакам: так любителей усатых друзей 15%, в то время, как только 10% предпочитают собак. А вот практически половина населения нашей страны – 49% - исключают содержание домашних животных.

Кошки или собаки: каких животных чаще заводят украинцы

Статистика опрошенных украинцев о наличии домашних животных (rb.com.ua/blog)

Помимо этого, выбор "брата меньшего" может многое рассказать о личности человека. "Например, кошатники более интровертнее и менее эмоционально устойчивы, чем любители собак, которые более расчетливы и приспосабливаемы", - сообщают авторы исследования.

Также, по результатам исследования, женщины чаще выбирают кошек, а мужчины – собак.

Имеет значение и географическое положение.

"Домашних любимцев содержат более половины жителей западных и южных частей страны. Сельские жители  являются лидерами в содержании домашних животных, среди которых четверо из пяти содержат дома кошек или собак. А среди городских жителей пушистых любимцев заводит лишь каждый третий. Сельские жители в равной мере содержат, как только кошек, так и только собак. В то время, когда среди горожан количество кошатников в два раза превышает количество собачников", – убеждены авторы исследования.

Также половина владельцев (50%) "разделяют" стол с животными, четверть (26%) – готовят натуральное питание, а 22% - покупают корм. По мнению ветеринаров, правильно поступают лишь последние.

"Со стола питомцев категорически противопоказано кормить. Им нельзя жареное, жирное, соленое. Злаки и зелень только в ограниченных количествах. К тому же, у них есть дневная потребность в мясе, которая у кошек больше, чем у собак. Так что рекомендуют давать качественный, правильно подобранный корм. Можно готовить и дома, но только по рекомендациям специалиста, чтобы поддержать баланс в пище самостоятельно", - сообщает врач-ветеринар Наталья Сантай.

Напомним, ранее в зоопарке "XII месяцев" под Киевом появился цветочный медведь.

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Видео: РБК-Украина

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