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"Плыви-плыви, манюня!": сеть растрогало видео, как украинский военный спас дельфиненка

STYLERЖивотные    02.11.2018 - 16:38
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

В комментариях к ролику отмечается, что война не сможет лишить доброты и любви украинскую душу

В сети появилось видео о том, как украинский военный спас детеныша дельфина, которого выбросило на берег в Херсонской области. Ролик опубликован в волонтерском сообществе "Вернись живым" на странице в соцсети Facebook

На кадрах видно, как военный с закатанными камуфляжными штанами и рукавами форменных куртки держит в руках дельфиненка. Мужчина зашел в воду и выпустил животное в открытое море.

&quot;Плыви-плыви, манюня!&quot;: сеть растрогало видео, как украинский военный спас дельфиненка

Скрин: facebook.com/backandalive

"Плыви-плыви, манюня", - говорит вслед маленькому дельфину военный. 

"Его мама где-то рядом плавает", - высказал предположение другой.

Видео: facebook.com/backandalive

Отмечается, что детеныша дельфина выбросило на берег на Херсонщине, где несколько лет назад на ППД выходила одна из мотопехотных бригад. 

&quot;Плыви-плыви, манюня!&quot;: сеть растрогало видео, как украинский военный спас дельфиненкаСкрин: facebook.com/backandalive

В комментариях к ролику подписчики высказывают свое восхищение поступком военных и отмечают, что война не сможет лишить доброты и любви украинскую душу:

"Это превосходно. Молодец. Война никогда не убьет доброту, любовь и украинскую душу";

"Плыви, малыш! Удачи тебе! И не забывай, на каком берегу тебе дали "вторую" жизнь! Маме тоже расскажи";

"Молодцы";

"Храни вас Бог!";

"Наши защитники самые лучшие!"...

&quot;Плыви-плыви, манюня!&quot;: сеть растрогало видео, как украинский военный спас дельфиненка

Скрин: facebook.com/backandalive

Ранее мы писали о том, что жители поселка Лазурное сняли на видео дельфинов, которые подплыли к самому берегу. 

Кстати, в августе в этом поселке (между пансионатом Чайка и островов Джарылгач) был зафиксирован незаконный вылов дельфинов вида афалина. 

Напомним, что недавно и. о. министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун объяснила, что популярная процедура дельфинотерапии на самом деле не имеет лечебных свойств

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

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