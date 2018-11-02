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"Пливи-пливи, манюня!": мережу зворушило відео, як український військовий врятував дельфіна

STYLERТварини    02.11.2018 - 16:38
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

У коментарях до ролика зазначається, що війна не зможе позбавити доброти та любові українську душу

У мережі з'явилося відео про те, як український військовий врятував дитинча дельфіна, якого викинуло на берег в Херсонській області. Ролик опубліковано в волонтерському співтоваристві "Повернися живим" на сторінці в соцмережі Facebook.

На кадрах видно, як військовий з підкоченими камуфляжными штанами і рукавами формених куртки тримає в руках дельфіна. Чоловік зайшов у воду і випустив тварину у відкрите море.

&quot;Пливи-пливи, манюня!&quot;: мережу зворушило відео, як український військовий врятував дельфіна

Скрін: facebook.com/backandalive

"Пливи-пливи, манюня", - каже вслід маленькому дельфіну військовий.

"Його мама десь поруч плаває", - висловив припущення інший.

Відео: facebook.com/backandalive

Зазначається, що дитинча дельфіна викинуло на берег на Херсонщині, де кілька років тому на ППД виходила одна з мотопіхотних бригад.

&quot;Пливи-пливи, манюня!&quot;: мережу зворушило відео, як український військовий врятував дельфіна

&quot;Пливи-пливи, манюня!&quot;: мережу зворушило відео, як український військовий врятував дельфінаСкрін: facebook.com/backandalive

В коментарях до ролика підписники висловлюють своє захоплення вчинком військових та відзначають, що війна не зможе позбавити доброти і любові українську душу:

"Це чудово. Молодець. Війна ніколи не вб'є доброту, любов і українську душу";

"Пливи, малюк! Удачі тобі! І не забувай, на якому березі тобі дали "друге" життя! Мамі теж розкажи";

"Молодці";

"Бережи вас Бог!";

"Наші захисники найкращі!"...

&quot;Пливи-пливи, манюня!&quot;: мережу зворушило відео, як український військовий врятував дельфіна&quot;Пливи-пливи, манюня!&quot;: мережу зворушило відео, як український військовий врятував дельфіна

Скрін: facebook.com/backandalive

Раніше ми писали про те, що жителі селища Лазурне зняли на відео дельфінів, які підпливли до самого берега.

До слова, в серпні в цьому селищі (між пансіонатом Чайка і островів Джарилгач) було зафіксовано незаконний вилов дельфінів виду афаліна.

Нагадаємо, що нещодавно в. про. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун пояснила, що популярна процедура дельфінотерапії насправді не має лікувальних властивостей.

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Відео: РБК-Україна

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