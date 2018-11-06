Кішки або собаки: яких тварин частіше заводять українці

Колаж РБК-Україна

Соцопитування показало, яких тварин найчастіше здобувають жителі України

Українці виявилися великими шанувальниками домашніх вихованців – так, майже у чверті населення (27%) будинку живуть коти з собаками. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, яке провела компанія Research & Branding Group.

З тих, хто тримає одного вихованця, більшість любителів котів: їх 15%, в той час, як лише 10% вважають собак.

Більшість віддає перевагу котам, ніж собакам: так любителів вусатих друзів 15%, в той час, як лише 10% вважають собак. А ось практично половина населення нашої країни – 49% - виключають утримання домашніх тварин.

Статистика опитаних українців про наявність домашніх тварин (фото: rb.com.ua/blog/)

Крім цього, вибір "меншого брата" може багато чого розповісти про особистості людини. "Наприклад, кошатники більш інтровертніше і менш емоційно стійкі, ніж любителі собак, які більш розважливі і пристосовуються", - повідомляють автори дослідження. Також, за результатами дослідження, жінки частіше вибирають кішок, а чоловіки – собак.

Має значення і географічне положення.

"Домашніх улюбленців містять більше половини жителів західних і південних частин країни. Сільські жителі є лідерами в утриманні домашніх тварин, серед яких четверо з п'яти містять у будинку кішок або собак. А серед міських жителів пухнастих улюбленців заводить лише кожен третій. Сільські жителі в рівній мірі містять, як тільки кішок, так і тільки собак. У той час, коли серед городян кількість кошатників в два рази перевищує кількість собачників" – переконані автори дослідження.

Також половина власників (50%) "розділяють" стіл з тваринами, чверть (26%) – готують натуральне харчування, а 22% - купують корм. На думку ветеринарів, правильно надходять лише останні.

"Зі столу вихованців категорично протипоказано годувати. Їм не можна смажене, жирне, солоне. Злаки і зелень тільки в обмежених кількостях. До того ж, у них є денна потреба в м'ясі, яка у кішок більше, ніж у собак. Так що рекомендують давати якісний, правильно підібраний корм. Можна готувати і вдома, але тільки за рекомендаціями фахівця, щоб підтримати баланс у їжі самостійно", - повідомляє лікар-ветеринар Наталія Сантай.

Опитування було проведено в період з 5 по 16 жовтня 2018 року. Було опитано 1801 респондентів у віці від 18 років і старше. Вибірка проводилася по всьому населенню України, крім тимчасово окупованих територій (Донецької і Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя").

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Відео: РБК-Україна