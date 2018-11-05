"Трогательная Майя": новая глазастая жительница зоопарка под Киевом растрогала сеть (фото)

Кинкажу (фото: instagram.com/thewanderlusttravels)

Маленький цветочный мишка родился всего два месяца назад

Владелец частного зоопарка "XII месяцев" под Киевом Михаил Пинчук сообщил на своей facebook-странице приятную новость. Так, в заведении появился новый житель — цветочный медведь или, как его еще называют, кинкажу. В сети даже опубликовали фото забавной зверюшки.

По сообщению директора контактного зоопарка, кинкажу родился два месяца назад. Новую "звезду" зоопарка назвали Пчелка Майя.

"Наш новый волшебный друг, недавно у нас родившийся, 2 месяца от роду. Уже совсем привыкла к нам и совершенно доверяет. Кинкажу - цветочный медведь. А это - медведица. И потому зовут - Пчелка Майя", — подписал снимок Михаил Пинчук.

Скриншот: facebook.com/Михаил Пинчук

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Фото нового жильца сразу же набрало множество лайков и комментариев.

"Красота и милота ... фото супер!" — Taisiya пишет Rudnitskaya.

"Невероятно трогательная Майя!" — отмечает Дар'я Лилина-Ванилин.

"Ей надо дарить цветы?" — шутит Ольга Артюшенко.

Скриншот комментариев: facebook.com/Михаил Пинчук

Отметим, кинкажу можно встретить в природе в Центральной и Южной Америке. Почти всю жизнь они проводят на деревьях. Зверьки ловко перепрыгивают с ветки на ветку в поисках фруктов, меда и мелких насекомых. Средняя продолжительность жизни кинкажу составляет около 23 лет.

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