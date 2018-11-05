"Зворушлива Майя": нова лупата мешканка зоопарку під Києвом розчулила мережу (фото)

Кінкажу (фото: instagram.com/thewanderlusttravels)

Маленький квітковий ведмедик народився всього два місяці тому

Власник приватного зоопарку "XII місяців" під Києвом Михайло Пінчук повідомив на своїй facebook-сторінці приємну новину. Так, у закладі з'явився новий мешканець — квітковий ведмідь або, як його ще називають, кінкажу. В мережі навіть опублікували фото кумедної тваринки.

За повідомленням директора контактного зоопарку, кінкажу народився два місяці тому. Нову "зірку" зоопарку назвали Бджілка Майя.

"Наш новий чарівний друг, недавно у нас народився, 2 місяці від народження. Уже зовсім звикла до нас і зовсім довіряє. Кінкажу — квітковий ведмідь. А це — ведмедиця. І тому звуть її Бджілка Майя", — підписав знімок Михайло Пінчук.

Скріншот: facebook.com/Михаил Пинчук

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Фото нового мешканця одразу ж набрало безліч лайків та коментарів.

"Краса і милота ... фото супер!" — пише Taisiya Rudnitskaya.

"Неймовірно зворушлива Майя!" — зазначає Дар'я Ліліна-Ванілін.

"Їй треба дарувати квіти?" — жартує Ольга Артюшенко.

Скріншот коментарів: facebook.com/Михаил Пинчук

Зазначимо, кінкажу можна зустріти в природі в Центральній і Південній Америці. Майже все життя вони проводять на деревах. Звірята спритно перестрибують з гілки на гілку в пошуках фруктів, меду і дрібних комах. Середня тривалість життя кінкажу становить близько 23 років.

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