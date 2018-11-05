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"Зворушлива Майя": нова лупата мешканка зоопарку під Києвом розчулила мережу (фото)

STYLERТварини    05.11.2018 - 13:36
Кінкажу (фото: instagram.com/thewanderlusttravels)
Кінкажу (фото: instagram.com/thewanderlusttravels)

Маленький квітковий ведмедик народився всього два місяці тому

Власник приватного зоопарку "XII місяців" під Києвом Михайло Пінчук повідомив на своїй facebook-сторінці приємну новину. Так, у закладі з'явився новий мешканець — квітковий ведмідь або, як його ще називають, кінкажу. В мережі навіть опублікували фото кумедної тваринки. 

За повідомленням директора контактного зоопарку, кінкажу народився два місяці тому. Нову "зірку" зоопарку назвали Бджілка Майя.

"Наш новий чарівний друг, недавно у нас народився, 2 місяці від народження. Уже зовсім звикла до нас і зовсім довіряє. Кінкажу — квітковий ведмідь. А це — ведмедиця. І тому звуть її Бджілка Майя", — підписав знімок Михайло Пінчук. 

&quot;Зворушлива Майя&quot;: нова лупата мешканка зоопарку під Києвом розчулила мережу (фото)&quot;Зворушлива Майя&quot;: нова лупата мешканка зоопарку під Києвом розчулила мережу (фото)

Скріншот: facebook.com/Михаил Пинчук 

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Фото нового мешканця одразу ж набрало безліч лайків та коментарів.

"Краса і милота ... фото супер!" — пише Taisiya Rudnitskaya. 

"Неймовірно зворушлива Майя!" — зазначає Дар'я Ліліна-Ванілін. 

"Їй треба дарувати квіти?" — жартує Ольга Артюшенко. 

&quot;Зворушлива Майя&quot;: нова лупата мешканка зоопарку під Києвом розчулила мережу (фото)&quot;Зворушлива Майя&quot;: нова лупата мешканка зоопарку під Києвом розчулила мережу (фото)

Скріншот коментарів: facebook.com/Михаил Пинчук 

Зазначимо, кінкажу можна зустріти в природі в Центральній і Південній Америці. Майже все життя вони проводять на деревах. Звірята спритно перестрибують з гілки на гілку в пошуках фруктів, меду і дрібних комах. Середня тривалість життя кінкажу становить близько 23 років.

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Нагадаємо, що вчені'з'ясували, чому коти люблять ховатися в коробки. 

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