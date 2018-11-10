Сеть умилили трогательные животные на Донбассе

Фото: Котенок в зоне ООС (twitter.com/dmitrosel007)

Снимки опубликованы в соцсети

В сети показали трогательные фотографии братьев наших меньших на Донбассе, в зоне боевых действий. Милые снимки опубликовал в своем Twitter-аккаунте блогер Конопляний Джмелик.

На фотографиях можно увидеть бойца ВСУ, который протягивает руку рыжему котенку. На другом снимке украинский военный обнимает собаку. Фото предоставила Дарья Андрусенко-Якотюк.

Фото: Животные на Донбассе (twitter.com/dmitrosel007)

Как ранее писал Styler, в Луцке хозяйка нашла кота, которого потеряла пять лет назад. Черный кот Бакс оказался счастливчиком.

Ранее мы писали, почему коты любят сидеть в коробках.

Также добавим, в сети появился новый мем - кот с "умилительно злобным" видом.