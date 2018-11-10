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Сеть умилили трогательные животные на Донбассе

STYLERЖивотные    10.11.2018 - 21:07
Фото: Котенок в зоне ООС (twitter.com/dmitrosel007)
Фото: Котенок в зоне ООС (twitter.com/dmitrosel007)

Снимки опубликованы в соцсети

В сети показали трогательные фотографии братьев наших меньших на Донбассе, в зоне боевых действий. Милые снимки опубликовал в своем Twitter-аккаунте блогер Конопляний Джмелик.

На фотографиях можно увидеть бойца ВСУ, который протягивает руку рыжему котенку. На другом снимке украинский военный обнимает собаку.  Фото предоставила Дарья Андрусенко-Якотюк.

Сеть умилили трогательные животные на ДонбассеСеть умилили трогательные животные на ДонбассеСеть умилили трогательные животные на ДонбассеСеть умилили трогательные животные на Донбассе

Фото: Животные на Донбассе (twitter.com/dmitrosel007)

Как ранее писал Styler, в Луцке хозяйка нашла кота, которого потеряла пять лет назад. Черный кот Бакс оказался счастливчиком.  

Ранее мы писали, почему коты любят сидеть в коробках.

Также добавим, в сети появился  новый мем - кот с "умилительно злобным" видом.

 

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