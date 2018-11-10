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У мережі показали зворушливих тварин на Донбасі

STYLERТварини    10.11.2018 - 21:07
Фото: Кошеня в зоні ООС (twitter.com/dmitrosel007)
Фото: Кошеня в зоні ООС (twitter.com/dmitrosel007)

Знімки опубліковані в соцмережі

У мережі показали зворушливі фотографії братів наших менших на Донбасі, у зоні бойових дій. Милі знімки опублікував у своєму Twitter-акаунті блогер Конопляний Джмелик.

На фотографіях можна побачити бійця ВСУ, який простягає руку рудому кошеняті. На іншому знімку український військовий обіймає собаку. Фото надала Дар'я Андрусенко-Якотюк.

У мережі показали зворушливих тварин на ДонбасіУ мережі показали зворушливих тварин на ДонбасіУ мережі показали зворушливих тварин на ДонбасіУ мережі показали зворушливих тварин на Донбасі

Фото: Тварини на Донбасі (twitter.com/dmitrosel007)

Як раніше писав Styler, у Луцьку господиня знайшла кота, якого втратила п'ять років тому. Чорний кіт Бакс виявився щасливчиком.

Раніше ми писали, чому коти люблять сидіти в коробках.

Також додамо, що в мережі з'явився новий мем - кіт з "зворушливо злісним" видом.

 

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