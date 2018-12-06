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Ежик-"улыбака" из Львова прославился на весь мир (20+ фото)

STYLERЖизнь    06.12.2018 - 20:11
Ежик-"улыбака" из Львова прославился на весь мир (20+ фото)
Ежик Рик (фото: instagram.com/rick_the_hedgehog)

Милый ежик Рик обожает улыбаться и фотографироваться

Ежик по имени Рик, который живет во Львове, стал настоящей звездой в Instagram. Более того, о нем уже начали писать западные СМИ. Так, недавно материал о милом улыбающемся Рике опубликовало популярное издание Bored Panda. 

Ежик-&quot;улыбака&quot; из Львова прославился на весь мир (20+ фото)

Скриншот

"Когда мы взяли этого застенчивого ежика у селекционера, он не очень нам обрадовался. Мы начали думать: "Этот еж нас ненавидит". Но потом он растаял и стал самым веселым парнем, который заставляет меня улыбаться даже в самые худшие дни. Я начал фотографировать его, потому что думаю, что он самый красивый на свете! Рик всегда работает на камеру, как супермодель", - рассказала хозяйка ежика Диана.

Мы предлагаем вам полюбоваться Риком. Но предупреждаем: эти фотографии слишком восхитительны, чтобы не делиться ими. Поэтому подготовьтесь к серьезной перегрузке и повышению настроения.

 

Ежик Рик (фото: instagram.com/rick_the_hedgehog)

"Привет, мир. Я живу в Украине со своими людьми. И я здесь, чтобы дать вам повод улыбнуться", - говорится в официальном Instagram-аккаунте ежика.

 

Ежик Рик (фото: instagram.com/rick_the_hedgehog)

Ранее в сети показали трогательные фотографии братьев наших меньших в зоне боевых действий на Донбассе.

Также мы писали о том, что в Луцке хозяйка нашла кота, которого потеряла пять лет назад.

Видео: РБК-Украина

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