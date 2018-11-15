На фрукти 100 гривень: скільки українці витрачають на харчування

Фото: Корзина (УНІАН)

На молочні продукти в українців йде близько 300 гривень у місяць

Державна служба статистики порахувала, на що витрачають свої заробітні плати українці. Про це розповіли в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

За даними статистики, більше половини зароблених грошей, а це 53%, українці витрачають на харчування. У цю суму входить купівля продовольчих товарів та харчування поза домом. Середньостатистична сума, яку українець викладає щомісяця на їжу перевищує три тисячі гривень.

З них майже 500 гривень йде на м'ясо та рибу, молочні продукти – близько 300 гривень на місяць. На овочі – 175 гривень, на хліб та кондитерські вироби – 153 гривні. А ось на фрукти, цукор і яйця в українців йде менше всього – близько 100 гривень.

Ще 14% від своїх доходів українці витрачають на оплату послуг, в тому числі і комунальних. Ще чверть витрат йде в українців на непродовольчі товари.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто отримає надбавку до пенсії в грудні 2018 року і на скільки пенсії повинні збільшиться в 2019 році.

В Україні планується поетапне підвищення пенсій у найближчі півроку, яке буде пов'язане з підвищенням прожиткового мінімуму.

А також розповідали про те, у скільки обійдеться новорічний стіл у 2019 році і як заощадити на продуктах. Деякі продукти варто прикупити вже зараз.

Відео: РБК-Україна