На фрукты 100 гривен: сколько украинцы тратят на питание

Фото: Корзина (УНИАН)

На молочные продукты у украинцев уходит около 300 гривен в месяц

Государственная служба статистики посчитала, на что тратят свои заработные платы украинцы. Об этом рассказали в эфире программы "Сніданок з 1+1".

По данным статистики более половины заработанных денег, а это 53%, украинцы тратят на питание. В эту сумму входит покупка продовольственных товаров и питание вне дома. Среднестатистическая сумма, которую украинец выкладывает ежемесячно на еду превышает три тысячи гривен.

Из них почти 500 гривен уходит на мясо и рыбу, на молочные продукты – около 300 гривен в месяц. На овощи – 175 гривен, на хлеб и кондитерские изделия – 153 гривны. А вот на фрукты, сахар и яйца у украинцев уходит меньше всего – около 100 гривен.

Еще 14% от своих доходов украинцы тратят на оплату услуг, в том числе и коммунальных. Еще четверть расходов уходит у украинцев на непродовольственные товары.

Напомним, ранее мы писали о том, кто получит прибавку к пенсии в декабре 2018 года и на сколько пенсии должны увеличится в 2019 году.

В Украине планируется поэтапное повышение пенсий в ближайшие полгода, которое будет связано с повышением прожиточного минимума.

А также рассказывали о том, во сколько обойдется новогодний стол в 2019 году и как сэкономить на продуктах. Некоторые продукты стоит прикупить уже сейчас.

Видео: РБК-Украина