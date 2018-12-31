"Герда збожеволіла": в мережі висміяли "фейкове" пророцтво Ванги про Путіна

Колаж РБК-Україна

Наступний рік у Росії назвали роком ширяючого орла

Користувачів мережі розсмішила чергове псевдопророцтво Ванги про Путіна, яку озвучили на російському "Першому каналі". Фрагмент відео, в якому російська актриса Олена Проклова розповідає про те, що 2019 рік у Росії стане Роком орла, опублікував на своїй Twitter-сторінці блогер Vitauskas.

Олена Проклова в ефірі передачі "На самом деле" заявила, що вона особисто спілкувалась з болгарської провісницею Вангою, яка розповіла їй, що 2019 рік стане знаковим для Росії, так як за слов'янським календарем, цей рік буде роком Ширяючого орла.

"У рік ширяючого орла князь Володимир поверне Росії колишню велич і об'єднає її з братніми народами", - розповіла актриса.

"Геббельс про таке й не мріяв! Поки весь цивілізований світ наповнений святковою атмосферою, кремлівські пропагандисти "Першого каналу" зайняті своєю улюбленою справою – створенням нових імперських фейків про відновлення "тюрми народів" і "особливе призначення" ботоксного орла!" – так прокоментував відео блогер.

Геббельс про таке й не мріяв!

Поки весь цивілізований світ наповнений святковою атмосферою, кремлі-пропагандоны "Першого-рашистского" зайняті своєю улюбленою справою - створенням нових імперських фейків про відновлення "тюрми народів" і "особливе призначення" ботоксного "орла"! pic.twitter.com/nqt5y94rEc — Vitauskas (@Vitauskas_A) 30 грудня 2018 р.

Користувачі в коментарях висміяли чергове псевдопророцтво і написали, що бідна Ванга вже, напевно, дзиґою крутиться від того, скільки неймовірних прогнозів їй приписують.

"Проклова зовсім з глузду з'їхала. Країна перетворюється на філію психіатричної лікарні", "Герда збожеволіла", "Ванга пророкувала, що СРСР введе війська в Чилі, а Болгарія стане 16 республікою. Я теж можу зробити передбачення: Настають голод, землетруси і катаклізми в рік ширяючого зяблика", "Бідна Ванга, вона, напевно, там крутиться у труні, як вентилятор...", - написали користувачі.

Скріншот коментарів (twitter.com/Vitauskas_A)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на росТБ зганьбилися висловлюванням про голод в Україні.

А також повідомляли про те, що мольфарка передбачила долю України в 2019 році.