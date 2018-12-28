"Сала настоящего нет": на росТВ опозорились высказыванием об Украине

Коллаж РБК-Украина

Телеведущий опять рассказал о том, как украинцы голодают

Российский телеведущий Андрей Норкин во время передачи "Место встречи" на телеканале "НТВ" рассказал "страшную" историю о том, как в Украину из России вынуждены отправлять посылки с продуктами, так как у украинцев есть перебои с продуктами. Фрагмент передачи опубликовал на своей странице в Facebook Сергей Запорожский.

Норкин рассказал присутствующим в студии, что в Украине нет нормальной колбасы, сыра и хорошего алкоголя. Кроме того, на Западной Украине исчезло все сало, и украинцы вынуждены ждать посылок от родственников из России, а сало покупают в Польше.

Он сообщил, что вчера была отправлена посылка родственникам в западную Украину. По словам Норкина, у украинских водителей есть такой бизнес – они ездят по России, собирают баулы с продуктами и развозят их в Украине по указанным адресам.

"Послала колбасу, сыр. Вы меня извините, но это позорище – посылать в Украину колбасу, колбасы нет? Сало у них, кстати там польское. Своего сала уже нет. Детскую одежду и игрушки. В том числе, она пересылает туда водку", - сказал Норкин.

Пользователи сети возмутились таким высказываниям Норкина и написали в комментариях, что именно на запад Украины можно съездить в гастро-туры, так как там самые вкусные продукты и алкоголь.

"У Норкина по-прежнему работает какая-то дура.... Представляю, как в Западной Украине ждут рязанский сыр из пальмового масла. Про колбасу и водку вообще молчу", - так прокомментировал видео Запорожский.

"На Западную Украину с российскими продуктами - просто жесть. Мы все ездим туда отдыхать, покушать вкусно и пивка попить .... Сейчас наплыв во Львов, и не только, туристов из Беларуси... Заполонили. Им очень нравится наша бандеровская страна", "Интересно. На кого этот околочеловек расчитывает? Их спиртовое дерьмо по сравнению с нашими "Хортицами", "Хлебным даром", "Праймом" и прочими - сивуха вонючая. Сыр? Он видимо сыр и не ел в своей никчемной жизни. Про сало совсем молчу. Готов угостить местным. Кабанчик еще на днях хрюкал. Вот когда их Россия перестанет говорить по русски - тогда с Украины исчезнет украинское сало", - возмутились украинцы.

Скриншот комментариев (facebook.com/Dneproges)

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