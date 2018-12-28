"Сала справжнього немає": на росТБ зганьбилися висловлюванням про Україну

Колаж РБК-Україна

Телеведучий знову розповів про те, як українці голодують

Російський телеведучий Андрій Норкін під час передачі "Місце зустрічі" на телеканалі "НТВ" розповів "страшну" історію про те, як в Україну з Росії змушені відправляти посилки з продуктами, так як в українців є перебої з продуктами. Фрагмент передачі опублікував на своїй сторінці в Facebook Сергій Запорізький.

Норкін розповів присутнім у студії, що в Україні немає нормальної ковбаси, сиру та хорошого алкоголю. Крім того, на західній Україні зникло все сало, і українці змушені чекати посилок від родичів з Росії, а сало купують в Польщі.

Він повідомив, що вчора була відправлена посилка родичам на Західну Україну. За словами Норкіна, в українських водіїв є такий бізнес – вони їздять по Росії, збирають баули з продуктами і розвозять їх в Україні за вказаними адресами.

"Послала ковбасу, сир. Ви мене вибачте, але це позорище – посилати в Україну ковбасу, ковбаси немає? Сало у них, до речі там польське. Свого сала вже немає. Дитячий одяг та іграшки. Зокрема, вона пересилає туди горілку", - сказав Норкін.

Користувачі мережі обурилися таким висловлюванням Норкіна і написали в коментарях, що саме на захід України можна з'їздити в гастро-тури, так як там найсмачніші продукти і алкоголь.

"У Норкіна як і раніше працює якась дура.... Уявляю, як в Західній Україні чекають рязанський сир з пальмової олії. Про ковбасу і горілку взагалі мовчу", - так прокоментував відео Запорізький.

"На Західну Україну з російськими продуктами - просто жесть. Ми всі їздимо туди відпочивати, поїсти смачно і пивка попити .... Зараз наплив до Львова, і не тільки, туристів з Білорусі... Заполонили. Їм дуже подобається наша бандерівська країна", "Цікаво. На кого цей окололюдина розраховує? Їх спиртове лайно в порівнянні з нашими "Хортицами", "Хлібним даром", "Праймом" та іншими - сивуха смердюча. Сир? Він, мабуть, сир і не їв свому нікчемному житті. Про сало зовсім мовчу. Готовий пригостити місцевим. Кабанчик ще днями рохкав. Ось коли їх Росія перестане говорити російською - тоді з України зникне українське сало", - обурилися українці.

Скріншот коментарів (facebook.com/Dneproges)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на росТБ осоромилися через "пророцтва" Ванги про Порошенка.

А також розповідали про те, що українку на росТБ трохи кіндрат не вхопив.