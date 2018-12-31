"Герда свихнулась": в сети высмеяли "фейковое" предсказание Ванги о Путине

Коллаж РБК-Украина

Следующий год в России назвали годом парящего орла

Пользователей сети рассмешила очередное псевдопредсказание Ванги о Путине, которое озвучили на российском "Первом канале". Фрагмент видео, в котором российская актриса Елена Проклова рассказывает о том, что 2019 год в России станет Годом орла, опубликовал на своей Twitter-странице блогер Vitauskas.

Елена Проклова в эфире передачи "На самом деле" заявила, что она лично общалась с болгарской предсказательницей Вангой, которая рассказала ей, что 2019 год станет очень знаковым для России, так как по славянскому календарю этот год будет годом Парящего орла.

"В год парящего орла князь Владимир вернет России былое величие и объединит ее с братскими народами", - рассказала актриса.

"Геббельс о таком и не мечтал! Пока весь цивилизованный мир наполнен праздничной атмосферой, кремлевские пропагандисты "Первого канала" заняты своим любимым делом – созданием новых имперских фейков о воссоздании "тюрьмы народов" и "особом предназначении" ботоксного орла!" – так прокомментировал видео блогер.

Геббельс о таком и не мечтал!

Пока весь цивилизованный мир наполнен праздничной атмосферой, кремле-пропагандоны "Первого-рашистского" заняты своим любимым делом - созданием новых имперских фейков о воссоздании "тюрьмы народов" и "особом предназначении" ботоксного "орла"! pic.twitter.com/nqt5y94rEc — Vitauskas (@Vitauskas_A) 30 декабря 2018 г.

Пользователи в комментариях высмеяли очередное псевдопредсказание и написали, что бедная Ванга уже, наверное, волчком крутится от того, сколько невероятных прогнозов ей приписывают.

"Проклова совсем спятила. Страна превращается в филиал психиатрической больницы", "Герда свихнулась", "Ванга предсказывала, что СССР введет войска в Чили, а Болгария станет 16 республикой. Я тоже могу сделать предсказания: Грядут голод, землетрясения и катаклизмы в год парящего зяблика", "Бедная Ванга, она, наверное, там в гробу вертится, как вентилятор...", - написали пользователи.

Скриншот комментариев (twitter.com/Vitauskas_A)

Напомним, ранее мы писали о том, что на росТВ опозорились высказыванием о голоде в Украине.

А также сообщали о том, что мольфарка предсказала судьбу Украины в 2019 году.