Загибель вбивці водія BlaBlaCar: спливли нові деталі

Луан Кінгісепп загинув - названа причина вибуху в Києві (колаж РБК-Україна)

Загиблий Луан Кінгісепп три роки був у розшуку за вбивство водія BlaBlaCar Тараса Познякова

Загиблий у суботу, 23 березня, 28-річний уродженець РФ Кінгісепп Луан Миколайович з позивним "Лука", якого розшукували за вбивство водія BlaBlaCar Тараса Познякова, швидше за все вибухнув через необережне поводження з гранатою, повідомляє УНН з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Луан Кінгісепп загинув - названа причина вибуху в Києві (фото: соцмережі)

В квартирі, яка стала місцем загибелі колишнього члена "Правого сектора", виявили фрагменти детонатора ручної гранати "УЗГМ-2". За попередніми висновками судмедекспертів, у момент вибуху пристрій знаходився у кишені штанів загиблого.

За інформацією УНН вибухотехніки прийшли до висновку, що вибух спровокував пристрій, фрагменти якого виявили фахівці при огляді місця події.

Загиблий в 2016 році Тарас Позняков (фото: соцмережі)

Нагадаємо, Луан Кінгісепп, загинув від вибуху в київській квартирі на проспекті Науки, 11, яку він орендував. Мешканці будинку викликали екстрені служби, а також повідомили поліції, що бачили жінку кавказької національності, яка вибігала з квартири відразу після вибуху.

Вибух прогримів в коридорі, де і знайшли в калюжі крові загиблого Луку. Медики констатували смерть уродженця РФ, жителя Макіївки, Донецької області, якого підозрювали у звірячому вбивстві Тараса Познякова, вчиненого 4 квітня 2016 року.

Також повідомлялося, що в квартирі загиблого правоохоронці виявили шість паспортів, серед яких два - для посвідчення особи розшукуваного Луана Кінгісеппа.