На очах у матері: у Макіївці підліток стрибнув з даху

Колаж РБК-Україна

Божевільний стрибок підлітка очевидці записали на відео

В окупованій Макіївці Донецької області 15-річний підліток стрибнув з даху багатоповерхового будинку. Відео трагедії опублікували на YouTube-каналі "Донецьк Афіша".

Трагедія сталася в окупованій Макіївці Донецької області в суботу, 15 грудня. Підліток піднявся на дах 14-поверхового недобудованого будинку в мікрорайоні "Сонячний" і стрибнув звідти з саморобним парашутом на очі матері та друзів. Відео стрибка зняли очевидці, які згодом опублікували його в соціальних мережах.

Відео: YouTube/"Донецьк Афіша"

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Під відео користувачі відзначили, що саморобний парашут хлопця був складений неправильно і він неправильно виконував стрибок.

Незважаючи на те, що у підлітка на голові був шолом, він помер від травм, які були несумісні з життям. Мати хлопчика стала свідком його загибелі.

Як відзначили фахівці, шансів стрибнути з такої висоти і не розбитися, у молодої людини не було, навіть якби він дотримувався техніки стрибка і не використовував саморобний, а справжній парашут. Найнижчою допустимою висотою стрибка вважається 70 метрів, а висота 14-поверхового будинку менше майже вдвічі.

Про причини, які спонукали 15-річного підлітка зробити такий стрибок, не повідомляється.

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