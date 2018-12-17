Самоубийство или убийство? В Харькове загадочно умерла успешный нотариус

Фото: (YouTube/ТСН)

В Харькове 46-летнюю нотариус Юлию Грузкову нашли повешенной в своем офисе. Трагедия произошла 11 декабря в кабинете женщины. Однако коллеги и близкие отказываются верить в самоубийство. Они утверждают, что женщина имела недоброжелателей, передает ТСН.

Дело занесли в ЕРДР по статье "Умышленное убийство", но с пометкой "самоубийство". А тело было направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В 90% "самоубийство" определяет все дальнейшее расследование. Однако коллеги не верят в такой исход событий, поскольку в жизни нотариуса был один момент: ее первый муж был убит выстрелом, так как задолжал влиятельным людям денег. А незадолго после этого Юлию Грузкову нашли повешенной в офисе.

"Если судебно-медицинская экспертиза выявит, что женщина умерла не от того, что она повесилась, а, возможно, ее ударили – будут рассматриваться все версии", - сообщили в Шевченковском отдела полиции.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

Психолог Елена Неводнича отметила, что для женщин повешение не является характерным способом самоубийства. Поскольку им более свойственно напиться таблеток и заснуть, чтобы не чувствовать боли.

К тому же, близкие и сотрудники утверждают, что женщина в сентябре вышла замуж во второй раз и являлась счастливой супругой, которая обустраивала собственную квартиру в центре Харькова и была востребована в своей работе: имела нескольких помощников и огромный собственный офис в центре города.

Напомним, что в Харькове в общежитии обнаружили мертвым 17-летнего студента.

Как сообщалось ранее, в Ужгороде повесился 15-летний студент колледжа культуры и искусств.

Также мы писали о том, что под Киевом вблизи железнодорожной колеи в городе Фастов обнаружили чемодан с расчлененным телом женщины.