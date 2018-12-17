Були недоброзичливці: спливли деталі загадкової смерті нотаріуса в Харкові

Фото: (YouTube/ТСН)

У Харкові 46-річну нотаріус Юлію Грузкову знайшли повішеною у своєму офісі. Трагедія сталася 11 грудня в кабінеті жінки. Однак колеги і близькі відмовляються вірити в самогубство. Вони стверджують, що жінка мала недоброзичливців, передає ТСН.

Справу занесли в ЄРДР за статтею "Умисне вбивство", але з позначкою "самогубство". А тіло було направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи.

В 90% "самогубство" визначає все подальше розслідування. Однак колеги не вірять у такий розвиток подій, оскільки в житті нотаріуса був один момент: її перший чоловік був убитий пострілом, так як заборгував впливовим людям грошей. А незадовго після цього Юлію Грузкову знайшли повішеною в офісі.

"Якщо судово-медична експертиза виявить, що жінка померла не від того, що вона повісилася, а, можливо, її вдарили – будуть розглядатися всі версії", - повідомили у Шевченківському відділу поліції.

Скріншот відео: (YouTube/ТСН)

Психолог Олена Неводнича зазначила, що для жінок повішення не є характерним способом самогубства. Оскільки їм більш властиво напитися таблеток і заснути, щоб не відчувати болю.

До того ж, близькі і співробітники стверджують, що жінка у вересні вийшла заміж вдруге і була щасливою дружиною, яка облаштовувала власну квартиру в центрі Харкова і була затребувана в своїй роботі: мала кількох помічників і величезний власний офіс в центрі міста.

Нагадаємо, що у Харкові в гуртожитку знайшли мертвим 17-річного студента.

Як повідомлялося раніше, в Ужгороді повісився 15-річний студент коледжу культури і мистецтв.

Також ми писали про те, що під Києвом поблизу залізничної колії в місті Фастів виявили валізу з розчленованим тілом жінки.