ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Були недоброзичливці: спливли деталі загадкової смерті нотаріуса в Харкові

STYLERЖиття    17.12.2018 - 14:05

Фото: (YouTube/ТСН)

У Харкові 46-річну нотаріус Юлію Грузкову знайшли повішеною у своєму офісі. Трагедія сталася 11 грудня в кабінеті жінки. Однак колеги і близькі відмовляються вірити в самогубство. Вони стверджують, що жінка мала недоброзичливців, передає ТСН.

Справу занесли в ЄРДР за статтею "Умисне вбивство", але з позначкою "самогубство". А тіло було направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи.

В 90% "самогубство" визначає все подальше розслідування. Однак колеги не вірять у такий розвиток подій, оскільки в житті нотаріуса був один момент: її перший чоловік був убитий пострілом, так як заборгував впливовим людям грошей. А незадовго після цього Юлію Грузкову знайшли повішеною в офісі.

"Якщо судово-медична експертиза виявить, що жінка померла не від того, що вона повісилася, а, можливо, її вдарили – будуть розглядатися всі версії", - повідомили у Шевченківському відділу поліції.

Були недоброзичливці: спливли деталі загадкової смерті нотаріуса в ХарковіСкріншот відео: (YouTube/ТСН)

Психолог Олена Неводнича зазначила, що для жінок повішення не є характерним способом самогубства. Оскільки їм більш властиво напитися таблеток і заснути, щоб не відчувати болю.

До того ж, близькі і співробітники стверджують, що жінка у вересні вийшла заміж вдруге і була щасливою дружиною, яка облаштовувала власну квартиру в центрі Харкова і була затребувана в своїй роботі: мала кількох помічників і величезний власний офіс в центрі міста.

Нагадаємо, що у Харкові в гуртожитку знайшли мертвим 17-річного студента.

Як повідомлялося раніше, в Ужгороді повісився 15-річний студент коледжу культури і мистецтв.

Також ми писали про те, що під Києвом поблизу залізничної колії в місті Фастів виявили валізу з розчленованим тілом жінки.

Поліція розслідує вбиство підлітка у Київській області Взяв рушницю і застрелив: вітчим убив пасинка, який приїхав у відпустку з АТО
Новини України Вбивство
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся