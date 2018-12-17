На глазах у матери: в Макеевке подросток спрыгнул с крыши

Коллаж РБК-Украина

Безумный прыжок подростка очевидцы записали на видео

В оккупированной Макеевке Донецкой области 15-летний подросток прыгнул с крыши многоэтажного дома. Видео трагедии опубликовали на YouTube-канале "Донецк Афиша".

Трагедия произошла в оккупированной Макеевке Донецкой области в субботу, 15 декабря. Подросток поднялся на крышу 14-этажного недостроенного дома в микрорайоне "Солнечный" и спрыгнул оттуда с самодельным парашютом на глаза у матери и друзей. Видео прыжка засняли очевидцы, которые в последствии опубликовали его в социальных сетях.

Видео: YouTube/"Донецк Афиша"

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Под видео пользователи отметили, что самодельный парашют парня был сложен неправильно и он неправильно выполнял прыжок.

Несмотря на то, что у подростка на голове был шлем, он скончался от травм, которые были несовместимы с жизнью. Мать мальчика стала свидетелем его гибели.

Как отметили специалисты, шансов прыгнуть с такой высоты и не разбиться, у молодого человека не было, даже если бы он придерживался техники прыжка и использовал не самодельный, а настоящий парашют. Самой низкой допустимой высотой прыжка считается 70 метров, а высота 14-этажного дома меньше почти вдвое.

О причинах, которые побудили 15-летнего подростка совершить такой прыжок, не сообщается.

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