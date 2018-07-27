Річниця Скнилівської трагедії: очевидці поділилися своїми спогадами

Фото: падіння літака в Скнилові (wikipedia.org/wiki/Скниловская_трагедия_27_июля_2002_года)

27 липня - роковини авіакатастрофи на військовому аеродромі Скнилів

27 липня 2002 року сталася авіакатастрофа на військовому аеродромі "Скнилів", який розташований недалеко від Львова, в результаті якої загинули 77 осіб. Постраждалих було 543 людини. Катастрофа трапилася коли під час виконання фігури вищого пілотажу, яку виробляв винищувач СУ-27УБ ЗСУ, він впав у натовп людей. Сьогодні – 16-я річниця цієї трагедії.

Членам сімей загиблих трагедії управління соціального захисту Львівської міської ради надасть одноразову матеріальну допомогу у розмірі двох тисяч гривень кожному до цієї річниці.

Очевидці того жахливого дня розповіли про свої спогади. Про це повідомляє видання Gazeta.ua.

"Я був зовсім маленьким і пам'ятаю той день більше за розповідями батьків, які мене туди привезли. У мене досі стоїть перед очима картина, як падає літак, йде дим, усі кричать, сильний шум стоїть навколо. Не пам'ятаю, щоб дуже злякався, але мама мені розповідала, що я потім не міг нормально спати декілька днів", - поділився 22-річний хлопець Юрій Пасенченко, якому тоді було всього шість років.

36-річний Юрій Пеляк опинився на місці трагедії одразу після падіння винищувача. "Я працював тоді водієм в СБУ, привіз керівництво. Це була військова контррозвідка, вони перші, хто там має бути. Приїхали ми вже, коли літак впав, але "швидких" ще не було на місці. Вони після нас почали приїжджати. Не було можливості далеко ходити, біля машини був майже весь час. Але те, що я побачив, дуже страшно виглядало: просто купи м'яса, люди шматками лежали, інші люди бігали. Я багато чого бачив, але такого навіть у кошмарах не побачиш. Там неможливо було перебувати. Від побаченого мене знудило", - розповів він.

"У нас завжди вся квартира була в літачках. І як приїхали у Львів – подовжувати службу чоловіка – вони з першого шоу ходили в аеропорт, завжди дивитися на шоу, завжди дивитися на літачки. І, можливо, навіть важко в це повірити, але останній літачок, який склеїв мій син - був СУ-27, який його вбив. Це був останній літак, який він склеїв. Я навіть на суді показувала його. Вони дуже любили це. Ось 15 років – найважчі роки в моєму житті – можна сказати, пройшли як одна мить, і в той же час камінь на душі лежить, якого ніхто ніколи не зрушить", - розповіла мама загиблого в авіакатастрофі в відеорепортажі видання.

Відео: у Львові вшанували пам'ять загиблих (youtube.com/Gazeta UA)

"Коли літак тільки почав опускатися, то у мене відразу була думка: "Чому він так низько? Невже впаде?" Минає секунда, і він падає. Це найстрашніше - побачити своїми очима, як літак падає на людей. Словами не передати, спочатку люди веселилися, а потім там загиблі лежали. Люди бігали, шукали один одного. Я спочатку чоловіка знайшла, а потім ми побачили нашого сина з переляканими очима. Він шукав нас, а ми його. Чоловік перед тим пішов до своїх підлеглих, а син з товаришем дивилися на літак поблизу, десь за хвилин десять сталася трагедія. Спасибі, Бог уберіг тоді! Люди знаходили рідних і швидко тікали. Потім чоловік відправив нас додому, а сам лишився. Почав проводити оточення території. Там паніка була, а інакше на це не можна не реагувати. Це шок", - поділилася своїм спогадом Антоніна Василівна, яка тоді приїхала на шоу разом з сином і чоловіком – командиром міліцейського полку.

Нагадаємо, в річницю аварії над Донбасом боїнга MH17, який був збитий бойовиками з допомогою військової техніки РФ, російський блогер і журналіст Олександр Тверський нагадав про злочини терористів, опублікувавши моторошні фото, зроблені після трагедії.

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