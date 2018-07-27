Годовщина Скниловской трагедии: очевидцы поделились своими воспоминаниями

Фото: падения самолета в Скнилове (wikipedia.org/wiki/Скниловская_трагедия_27_июля_2002_года)

27 июля - годовщина авиакатастрофы на военном аэродроме Скнилов

27 июля 2002 года произошла авиакатастрофа на военном аэродроме "Скнилов", который расположен недалеко от Львова, в результате которой погибли 77 человек. Пострадавших было 543 человека. Катастрофа случилась когда во время выполнения фигуры высшего пилотажа, которую производил истребитель СУ-27УБ ВСУ, он упал в толпу людей. Сегодня – 16-я годовщина этой трагедии.

Членам семей погибших трагедии управление социальной защиты Львовского городского совета предоставит одноразовую материальную помощь в размере двух тысяч гривен каждом к этой годовщине.

Очевидцы того жуткого дня рассказали о своих воспоминаниях. Об этом сообщает издание Gazeta.ua.

"Я был совсем маленьким и помню тот день больше по рассказам родителей, которые меня туда привезли. У меня до сих пор стоит перед глазами картина, как падает самолет, идет дым, все кричат, сильный шум стоит вокруг. Не помню, чтобы очень испугался, но мама мне рассказывала, что я потом не мог нормально спать несколько дней", - поделился 22-летний парень Юрий Пасенченко, которому тогда было всего шесть лет.

36-летний Юрий Пеляк оказался на месте трагедии сразу после падения истребителя. "Я работал тогда водителем в СБУ, привез руководство. Это была военная контрразведка, они первые, кто там должен быть. Приехали мы уже, когда самолет упал, но "скорых" еще не было на месте. Они после нас начали приезжать. Не было возможности далеко ходить, возле машины был почти все время. Но то, что я увидел, очень страшно выглядело: просто кучи мяса, люди кусками лежали, другие люди бегали. Я многое видел, но такого даже в кошмарах не увидишь. Там невозможно было находиться. От увиденного меня стошнило", - рассказал он.

"У нас всегда вся квартира была в самолетиках. И как приехали во Львов – продлевать службу мужа – они с первого шоу ходили в аэропорт, всегда смотреть на шоу, всегда смотреть на самолеты. И, возможно, даже трудно в это поверить, но последний самолетик, который склеил мой сын - был СУ-27, который его убил. Это был последний самолет, который он склеил. Я даже на суде показывала его. Они очень любили это. Вот 15 лет – самые тяжелые годы в моей жизни – можно сказать, прошли как одно мгновение, и в то же время камень на душе лежит, которого никто никогда не сдвинет", - рассказала мама погибшего в авиакатастрофе в видеорепортаже издания.

Видео: во Львове почтили память погибших (youtube.com/Gazeta UA)

"Когда самолет только начал опускаться, то у меня сразу была мысль: "Почему он так низко? Неужели упадет?" Проходит секунда и он падает. Это самое страшное - увидеть своими глазами, как самолет падает на людей. Словами не передать, сначала люди веселились, а потом там погибшие лежали. Люди бегали, искали друг друга. Я сначала мужа нашла, а потом мы увидели нашего сына с испуганными глазами. Он искал нас, а мы его. Муж перед тем пошел к своим подчиненным, а сын с товарищем смотрели на самолет вблизи, где за минут десять произошла трагедия. Спасибо, Бог уберег тогда! Люди находили родных и быстро убегали. Затем муж нас отправил домой, а сам остался. Начал производить оцепление территории. Там паника была, а иначе на это нельзя реагировать. Это шок", - поделилась своим воспоминанием Антонина Васильевна, которая тогда приехала на шоу вместе с сыном и мужем – командиром милицейского полка.

Напомним, в годовщину крушения над Донбассом боинга MH17, который был сбит боевиками с помощью военной техники РФ, российский блогер и журналист Александр Тверской напомнил о преступлениях террористов, опубликовав жуткие фото, сделанные после трагедии.

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