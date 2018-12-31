Голодувати не можна: лікар розповів, як підготуватися до святкового застілля

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Експерт повідомив, які страви потрібно спробувати першими під час бенкету

Відомий лікар-фітотерапевт, дієтолог і автор книг по здоровому способу життя розповів українцям про те, як потрібно правильно підготуватися до новорічного застілля та не завдати серйозної шкоди організму. Про це він повідомив у своєму коментарі для "Укринформа".

Лікарі Борис Скачко розповів, що 31 грудня не повинно відрізнятися від звичайних днів і вечірній прийом їжі не варто пропускати. Слід обов'язково поїсти за 3-4 години до того, як розпочнеться святковий бенкет.

"Перед святкуванням Нового року в останній раз потрібно поїсти за 3-4 години до 24.00. Інакше може бути біда: у половини населення - прихований хронічний панкреатит. Вони про нього не знають і можуть дізнатися під час святкування Нового року, якщо неправильно почнуть новорічне застілля", - повідомив Скачко.

Він зазначив, що не варто голодувати весь день і нагулювати апетит перед застіллям, так як це може суттєво погіршити стан підшлункової залози і перевантажити весь організм.

"Нагулювати" апетит, голодуючи, перед нічним застіллям не варто. Якщо застілля передбачається почати в 23.00, то в 19.00 обов'язково потрібно щось поїсти. Не потрібно сідати голодним за стіл, бо це шкодить підшлунковій та жовчному міхуру", - порекомендував дієтолог.

Крім того, Скачко радить у передсвятковий день включити в раціон калорійну їжу, а під час застілля першим ділом з'їсти шматочок риби або м'яса.

"Їжте м'ясо, рибу, гарнір, овочеве рагу або вінегрет. Від супу краще відмовитися, він займе багато місця в шлунку. Під час новорічної трапези першим потрібно брати шматок риби і птиці, будь-яке інше м'ясо в будь-якій обробці. Саме це повинно першим потрапити в шлунок. І лише після цього потрібно вживати алкогольні напої. Ні в якому разі не навпаки ", - розповів лікар і пояснив, чому м'ясо під час застілля має велике значення.

"Коли у шлунку - шматок м'яса, виробляється багато шлункового соку, який займає багато місця. Відповідно людина не буде переїдати ... Обов'язково почніть з теплої їжі. Дуже погано починати застілля з салатів - вони не стримують алкоголь і в результаті це позначається на роботі печінки. І салати, і алкоголь дуже активно стимулює роботу шлунку і підшлункової, а така сильна стимуляція може викликати напад хронічного панкреатиту. Крім того, ці продукти сприяють швидкому набору зайвої ваги", - зазначив дієтолог.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Супрун розповіла українцям, як спростити готування на Новий рік.

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Відео: РБК-Україна