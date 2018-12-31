Голодать нельзя: врач рассказал, как подготовиться к праздничному застолью

Коллаж РБК-Украина

Эксперт сообщил, какие блюда нужно попробовать первыми во время банкета

Известный врач-фитотерапевт, диетолог и автор книг по здоровому образу жизни рассказал украинцам о том, как нужно правильно подготовиться к новогоднему застолью и не нанести серьезный вред организму. Об этом он сообщил в своем комментарии для "Укринформа".

Врачи Борис Скачко рассказал, что 31 декабря не должно отличаться от обычных дней и вечерний прием пищи не стоит пропускать. Нужно обязательно поесть за 3-4 часа до того, как начнется праздничный банкет.

"Перед празднованием Нового года в последний раз нужно поесть за 3-4 часа до 24.00. Иначе может быть беда: у половины населения - скрытый хронический панкреатит. Они о нем не знают и могут узнать во время празднования Нового года, если неправильно начнут новогоднее застолье", - сообщил Скачко.

Он отметил, что не стоит голодать весь день и нагуливать аппетит перед застольем, так как это может существенно ухудшить состояние поджелудочной железы и перегрузить весь организм.

"Нагуливать" аппетит, голодая, перед ночным застольем не стоит. Если застолье предполагается начать в 23.00, то в 19.00 обязательно нужно что-то поесть. Не нужно садиться голодным за стол, потому что это вредит поджелудочной и желчного пузыря", - порекомендовал диетолог.

Кроме того, Скачко советует в предпраздничный день включить в рацион калорийную пищу, а во время застолья первым делом съесть кусочек рыбы или мяса.

"Ешьте мясо, рыбу, гарнир, овощное рагу или винегрет. От супа лучше отказаться, он займет много места в желудке. Во время новогодней трапезы первым нужно брать кусок рыбы и птицы, любое другое мясо в любой обработке. Именно это должно первым попасть в желудок. И только после этого нужно употреблять алкогольные напитки. Ни в коем случае не наоборот ", - рассказал врач и объяснил, почему мясо во время застолья имеет большое значение.

"Когда в желудке - кусок мяса, производится много желудочного сока, который занимает много места. Соответственно человек не будет переедать ... Начните обязательно с теплой пищи. Очень плохо начинать застолье с салатов - они не сдерживают алкоголь и в результате это сказывается на работе печени. И салаты, и алкоголь очень активно стимулируют работу желудка и поджелудочной, а такая сильная стимуляция может вызвать приступ хронического панкреатита. Кроме того, эти продукты способствуют быстрому набору лишнего веса", - отметил диетолог.

Напомним, ранее мы писали о том, что Супрун рассказала украинцам, как упростить готовку на Новый год.

А также рассказывали о том, что эксперт дала рекомендации о том, как составить идеальное меню для Нового года.

Видео: РБК-Украина