Ожеледиця і сильний вітер: синоптики дали прогноз погоди на 28 листопада

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Синоптики попереджають про сильний вітер та ожеледицю

У середу, 28 листопада очікується ожеледь і сильні пориви вітру у східних і південних регіонах нашої країни. Випадання опадів у вигляді снігу очікується в окремих областях України на сході і півдні країни. Такий прогноз синоптики дали на сайт Укргідрометцентру.

Повідомляється, що в більшості регіонів завтра буде холодна погода з позначкою мінус на стовпчиках термометрів. Найхолодніше буде у центральних, західних і північних областях України. Вночі мороз досягне максимального рівня -9 градусів. Середня денна температура -2... -5 градусів тепла.

Фото: (pixabay.com)

На півдні та сході буде трохи тепліше. Вдень різниця складе всього 1 градус: стовпчики термометрів покажуть -1... -4, а вночі в основному будуть триматися -1... -5. У Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях буде холодніше — до -9 градусів.

Скріншот прогнозу погоди на 28 листопада (meteo.gov.ua)

Вітер очікується північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У метеорологічному попередженні повідомляють, що пориви вітру можуть розвинутися до 15-20 м/с.

"28 листопада на дорогах більшості областей країни ожеледиця, у південній та східній частині пориви вітру 15-20 м/с", – написали в Укргідрометцентрі.

Скріншот прогнозу погоди на 28 листопада (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що синоптик попередила про морози.

Раніше ми писали, що у високогір'ї Карпат висота сніжного покриву досягла одного метра.

Відео: (video.rbc.ua)