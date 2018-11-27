Гололедица и сильный ветер: синоптики дали прогноз погоды на 28 ноября

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Синоптики предупреждают о сильном ветре и гололедице

В среду, 28 ноября ожидается гололедица и сильные порывы ветра в восточных и южных регионах нашей страны. Выпадение осадков в виде снега ожидается в отдельных областях Украины на востоке и юге страны. Такой прогноз синоптики дали на сайте Укргидрометцентра.

Сообщается, что в большинстве регионов завтра будет холодная погода с отметкой минус на столбиках термометров. Холоднее всего будет в центральных, западных и северных областях Украины. Ночью мороз достигнет максимального уровня в -9 градусов. Средняя дневная температура -2… -5 градусов тепла.

Фото: (pixabay.com)

На юге и востоке будет немного теплее. Днем разница составит всего 1 градус: столбики термометров покажут -1… -4, а ночью в основном будут держаться -1… -5. В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях будет холоднее — до -9 градусов.

Скриншот прогноза погоды на 28 ноября (meteo.gov.ua)

Ветер ожидается северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. В метеорологическом предупреждении сообщают, что порывы ветра могут развиться до 15-20 м/с.

"28 ноября на дорогах большинства областей страны гололедица, в южной и восточной части порывы ветра 15-20 м/с", – написали в Укргидрометцентре.

Скриншот прогноза погоды на 28 ноября (meteo.gov.ua)

Напомним, что синоптик предупредила о надвигающихся морозах.

Ранее мы писали, что в высокогорье Карпат высота снежного покрова достигла одного метра.

Видео: (video.rbc.ua)