Гарячі вихідні: синоптик порадувала українців прогнозом

Погода в Україні у ці вихідні, 27 і 28 липня очікується спека, а опади прогнозуються лише в південних і східних областях. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко, йдеться на сайті Opogode.

В середньому по країні у суботу та неділю температура повітря вночі становитиме +14... +20 градусів, а вдень очікується від +25 до +30 градусів.

Тепліше буде в південних, східних та центральних регіонах - стовпчики термометрів там піднімуться навіть до позначки +33 градусів.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

На Заході та Сході очікуються короткочасні дощі з грозами. На всій іншій частині території України опадів не передбачається.

У Києві на вихідних переважатиме суха погода, хіба що в суботу можливий локальний дощ з грозою.

У столиці температура повітря вночі становитиме +15... +17 градусів, вдень очікується +28... +30 градусів.

Ілюстративне фото (Drew Angerer/Getty Images)

Як повідомлялося раніше, синоптики попередили українців про суттєве погіршення погоди до кінця липня.

Також ми писали про те, що нещодавно синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця літа.

Нагадаємо, що на початку серпня українці зіткнуться із сильними геомагнітними бурями.