Горячие выходные: синоптик порадовала украинцев прогнозом

Погода в Украине в эти выходные 27 и 28 июля ожидается жара, а осадки прогнозируются только в южных и восточных областях. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко, говортся на сайте Opogode.

В среднем по стране в субботу и воскресенье температура воздуха составит ночью +14... +20 градусов, а днем ожидается от +25 до +30 градусов.

Теплее будет в южных, восточных и центральных регионах - столбики термометров там поднимутся даже до отметки +33 градусов.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

На Западе и Востоке ожидаются кратковременные дожди с грозами. На всей остальной части территории Украины осадки не предвидятся.

В Киеве на выходных будет преобладать сухая погода, разве что в субботу возможен локальный дождь с грозой.

В столице температура воздуха ночью составит около +15... +17 градусов, днем ожидается +28... +30 градусов.

Иллюстративное фото (Drew Angerer/Getty Images)

Как сообщалось ранее, синоптики предупредили украинцев о существенном ухудшении погоды до конца июля.

Также мы писали о том, что недавно синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

Напомним, что в начале августа украинцы столкнутся с сильными геомагнитными возмущениями.