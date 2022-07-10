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Готуємо м'ясний пиріг "Чізбургер": буде краще, ніж в МакДональдсі

Скрін: як приготувати пиріг "Чізбургер"
Автор: Світлана Мащенко

Поки МакДональдси залишаються закритими в Україні, пропонуємо вам відмінний варіант згадати смак улюбленого фастфуду - приготувати м'ясний пиріг "Чізбургер".

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти

Для тіста:

  • Вода (або молоко) тепла - 200 мл
  • Цукор - 2 ч. л.
  • Сіль - 1 ч. л.
  • Дріжджі сухі - 5 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Рослинна олія - 40 г
  • Борошно - 450-460 г + для розкочування і вимішування тіста

Для начинки:

  • Яловичий фарш - 600 г (550 г фаршу + 50 г сала)
  • Цибулина - 1 шт.
  • Огірки консервовані - 2-3 шт.
  • Сир - 100 г
  • Кетчуп - 150 г

Для змазування пирога:

  • Жовток - 1 шт.
  • Молоко - 1 ст. л.
  • Кунжут - 1 жменя

Скріншот: Таким буде наш пиріг

Покрокове приготування

Для дріжджового тіста розведіть дріжджі в теплій воді, додайте цукор і трохи води. Зачекайте 5-10 хвилин, якщо опара спінилася, то дріжджі хороші і можна продовжувати заміс тіста.

Додайте сіль, яйце, рослинну олію і борошно, замішуючи м'яке липкувате тісто. Кількість борошна може у кожного бути різним, дивіться по консистенції тіста.

Тісто округліть, накрийте харчовою плівкою і залиште в теплому місці до збільшення в 2 рази (40-90 хвилин).

Для начинки обсмажте фарш 10-12 хвилин, щоб з нього випарувалася вся волога, посоліть і поперчіть за смаком.

Огірки наріжте кружальцями, цибулю невеликими скибочками, сир натріть на тертці або наріжте тонкими скибочками.

Тісто розділіть на 2/3 і 1/3. З більшої частини тесту розкачайте велике коло, яке покриє дно і стінки розкладної форми діаметром 22 см. Форму змастіть олією, викладіть тісто. З меншої частини розкачайте "кришку для пирога"

На тісто викладіть фарш, зверху кетчуп, цибулю, огірки, сир. Накрийте "кришкою" і добре защипніть краї, потім загорніть їх всередину. Накрийте рушником і дайте пирогу підійти протягом 10-15 хвилин.

Верх пирога змастіть жовтком з молоком і посипте кунжутом. Випікайте 40 хвилин при температурі 180 градусів.

Раніше ми писали, коли МакДональдс відкриють в Україні і чому це так важливо.

Також повідомлялося, як приготувати гамбургер як в МакДональдс.

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МакДональдзпирог