Готовим мясной пирог "Чизбургер": будет лучше, чем в МакДональдсе

Ингредиенты

Для теста:

Вода (или молоко) теплая - 200 мл

Сахар - 2 ч. л.

Соль - 1 ч. л.

Дрожжи сухие - 5 г

Яйцо - 1 шт.

Растительное масло - 40 г

Мука - 450-460 г + для раскатки и вымешивания теста

Для начинки:

Говяжий фарш - 600 гр (550 гр фарша + 50 гр сала)

Луковица - 1 шт.

Огурцы консервированные - 2-3 шт.

Сыр - 100 г

Кетчуп - 150 г

Для смазывания пирога:

Желток - 1 шт.

Молоко - 1 ст. л.

Кунжут - 1 горсть

Скриншот: Таким будет наш пирог

Пошаговое приготовление

Для дрожжевого теста разведите дрожжи в теплой воде, добавьте сахар и немного воды. Подождите 5-10 минут, если опара вспенилась, то дрожжи хорошие и можно продолжать замес теста.

Добавьте соль, яйцо, растительное масло и муку, замешивая мягкое липковатое тесто. Количество муки может у каждого быть разным, смотрите по консистенции теста.

Тесто округлите, накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте до увеличения в 2 раза (40-90 минут).

Для начинки обжарьте фарш 10-12 минут, чтобы с него выпарилась вся влага, посолите и поперчите по вкусу.

Огурцы нарежьте кружочками, лук небольшими ломтиками, сыр натрите на терке или нарежьте тонкими ломтиками.

Тесто разделите на 2/3 и 1/3. Из большей части теста раскатайте большой круг, который покроет дно и стенки разъемной формы диаметром 22 см. Форму смажьте растительным маслом, выложите тесто. Из меньшей части раскатайте "крышку для пирога"

На тесто выложите фарш, сверху кетчуп, лук, огурцы, сыр. Накройте "крышкой" и хорошо защипните края, потом заверните их внутрь. Накройте полотенцем и дайте пирогу подойти в течение 10-15 минут.

Верх пирога смажьте желтком с молоком и посыпьте кунжутом. Выпекайте 40 минут при температуре 180 градусов.