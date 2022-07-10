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Готовим мясной пирог "Чизбургер": будет лучше, чем в МакДональдсе

Скрин: Как приготовить пирог "Чизбургер"
Автор: Светлана Мащенко

Пока МакДональдсы остаются закрытыми в Украине, предлагаем вам отличный вариант вспомнить вкус любимого фастфуда - приготовить мясной пирог "Чизбургер".

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты

Для теста:

  • Вода (или молоко) теплая - 200 мл
  • Сахар - 2 ч. л.
  • Соль - 1 ч. л.
  • Дрожжи сухие - 5 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Растительное масло - 40 г
  • Мука - 450-460 г + для раскатки и вымешивания теста

Для начинки:

  • Говяжий фарш - 600 гр (550 гр фарша + 50 гр сала)
  • Луковица - 1 шт.
  • Огурцы консервированные - 2-3 шт.
  • Сыр - 100 г
  • Кетчуп - 150 г

Для смазывания пирога:

  • Желток - 1 шт.
  • Молоко - 1 ст. л.
  • Кунжут - 1 горсть

Скриншот: Таким будет наш пирог

Пошаговое приготовление

Для дрожжевого теста разведите дрожжи в теплой воде, добавьте сахар и немного воды. Подождите 5-10 минут, если опара вспенилась, то дрожжи хорошие и можно продолжать замес теста.

Добавьте соль, яйцо, растительное масло и муку, замешивая мягкое липковатое тесто. Количество муки может у каждого быть разным, смотрите по консистенции теста.

Тесто округлите, накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте до увеличения в 2 раза (40-90 минут).

Для начинки обжарьте фарш 10-12 минут, чтобы с него выпарилась вся влага, посолите и поперчите по вкусу.

Огурцы нарежьте кружочками, лук небольшими ломтиками, сыр натрите на терке или нарежьте тонкими ломтиками.

Тесто разделите на 2/3 и 1/3. Из большей части теста раскатайте большой круг, который покроет дно и стенки разъемной формы диаметром 22 см. Форму смажьте растительным маслом, выложите тесто. Из меньшей части раскатайте "крышку для пирога"

На тесто выложите фарш, сверху кетчуп, лук, огурцы, сыр. Накройте "крышкой" и хорошо защипните края, потом заверните их внутрь. Накройте полотенцем и дайте пирогу подойти в течение 10-15 минут.

Верх пирога смажьте желтком с молоком и посыпьте кунжутом. Выпекайте 40 минут при температуре 180 градусов.

Ранее мы писали, когда МакДональдс откроют в Украине и почему это так важно.

Также сообщалось, как приготовить гамбургер как в МакДональдс.

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МакДональдзпирог