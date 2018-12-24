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Погрожує судом: відомого російського співака не пустили в Україну

STYLERЖиття    24.12.2018 - 09:16
Погрожує судом: відомого російського співака не пустили в Україну
Колаж РБК-Україна

Прикордонна служба пояснила причину відмови

Відомому російському виконавцю Віктору Салтикову відмовили у в'їзді на територію України. Про це співак повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Основною причиною відмови для в'їзду Салтикова в Україну назвали відсутність грошових коштів на рахунках. Артист обурений і зазначає, що за 2018 рік він відвідав країну чотири рази і на його рахунку достатньо грошей.

"Дорогі друзі! Ось я приїхав в Україну, в Київ, і мене не пустили. Уявляєте? Я в цьому році був чотири рази. Обґрунтували все відсутністю грошових коштів. Але я не малобюджетна людина, у мене є кошти і це було сказано", - повідомив Салтиков.

Він додав, що готовий подати до суду на українську владу, так як ризикував життям, щоб потрапити в Україну. Він застряг в аеропорту майже на 10 годин в очікуванні наступного рейсу.

"Я буду подавати в суд на українську владу. Я летів сюди, ризикував життям", - зазначив артист.

Крім того, Салтиков повідомив, що буде вимагати зворотний квиток за рахунок української сторони в бізнес-класі, так як витратив свої гроші на авіапереліт.

"Так само, як я летів сюди, витрачав кошти", - додав співак.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Ксенія Собчак офіційно прокоментувала розлучення.

А також розповідали про те, що знаменитому комісара Каттані СБУ заборонила в'їзд в Україну.

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