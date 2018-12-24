Грозит судом: известного российского певца не пустили в Украину

Коллаж РБК-Украина

Погранслужба объяснила причину отказа

Известному российскому исполнителю Виктору Салтыкову отказали во въезде на территорию Украины. Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram.

Основной причиной отказа для въезда Салтыкова в Украину назвали отсутствие денежных средств на счетах. Артист возмущен и отмечает, что за 2018 год он посетил страну четыре раза и на его счету денег достаточно.

"Дорогие друзья! Вот я приехал в Украину, в Киев, и меня не пустили. Представляете? Я в этом году был четыре раза. Обосновали все отсутствием денежных средств. Но я не малобюджетный человек, у меня есть средства и это было сказано", - сообщил Салтыков.

Он добавил, что готов подать в суд на украинские власти, так как рисковал жизнью, чтобы попасть в Украину. Он застрял в аэропорту почти на 10 часов в ожидании следующего рейса.

"Я буду подавать в суд на украинские власти. Я сюда летел, рисковал жизнью", - отметил артист.

Кроме того, Салтыков сообщил, что будет требовать обратный билет за счет украинской стороны в бизнес-классе, так как потратил свои деньги на авиаперелет.

"Так же, как я летел сюда, тратил средства", - добавил певец.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Ксения Собчак официально прокомментировала развод.

А также рассказывали о том, что знаменитому комиссару Каттани СБУ запретила въезд в Украину.