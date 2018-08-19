Бруд і сморід: жителі Чернівців бунтують проти безкоштовних обідів для безпритульних та пенсіонерів

Фото: Черновцы (pixabay.com/SofiLayla)

Місцеві обурені тим, що священники не подбали про вивіз сміття після видачі безкоштовних харчів

У Чернівцях місцеві жителі і священики воюють за двір між житловими будинками. Церква влаштовує там точки роздачі безкоштовних обідів для бідних, але жителі обурені таким сусідством. Вони розповідають, що після таких акцій щоразу залишаються гори сміття, а самі безпритульні приходять не за духовною і матеріальною їжею, а шукають закуску до випивки. Про це розповідає ТСН.

Протягом чотирьох років церковники з храму, збудованого на території лікарні навпроти тих самих дворів, підгодовують бідних, пенсіонерів та бездомних. Інок Пантелеймон купив поблизу квартиру. В ній і варять їжу, а роздають у дворі, тому що в церкві не можуть.

"Нам дозволили побудувати храм, але ніяких підсобних приміщень не дозволили, ні туалету, ні ванної, і щоб варити їсти, теж не було де. А тут територія спільна, і можливість є", — розповідає священик.

Жінка, що живе в будинку поряд каже, що така благодійність спричиняє значні незручності мешканцям.

"Постійно бруд, викинутий пластик, посуд. Вони заходять у двір, плюють, їдять у нас в під'їзді, в туалет ходять. Не всі, але більшість", — поділилася спостереженнями вона.

Інший житель показав лавочку поруч з дитячим майданчиком, на якій ці бездомні випивають і навіть вживають наркотичні препарати.

"Вони кажуть, що всі тут такі порядні, і ось тут вони всі їдять. Тут вони п'ють, колються, ну реально нам страшно", — розповів чоловік.

Крім бруду і смороду сусіди незадоволені "благодійним притоном" у квартирі ченця. Жителі писали заяви в ЖЕК з проханням вплинути на благодійників, щоб ті прибрали самі сміття після роздачі їжі. Чому не відреагували на звернення — дізнатися не вдалося. У ЖЕКу сказали, що начальства на місці немає. У департаменті комунального господарства визнають – винні в бардаку як благодійники, так і ЖЕКівці.

"Ті, хто організовує такі заходи, вони повинні передбачати і залишення території в нормальному стані. ЖЕК несе відповідальність за санітарний стан всього мікрорайону. У будь-якому випадку порядок треба навести", — каже заступник начальника управління ЖКГ в Чернівцях Олександр Буряк.

Поки, кажуть мешканці, ніяких змін не відбувається. Все частіше їм доводиться чути різні пропозиції по типу "не подобається — переїжджайте".

Відео: (tsn.ua)

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