В Николаеве дети спасли жизнь бездомному, вызвав ему "скорую" (фото)

Коллаж РБК-Украина

Дети увидели мужчину который лежал на земле без сознания и решили вызвать ему "скорую"

В Николаеве дети спасли бездомного, который потерял сознание и лежал на земле. Об этом передает novosti-n.org.

Группа ребят 8-10 лет играла на улице и увидела, что мужчина, который был похож на бомжа, просто лежит на земле.

Фото: novosti-n.org

Дети решили вызвать ему "скорую помощь".

"По всем признакам это был обычный бомж, который посещал мусорный контейнер в поисках еды. Несмотря на это, дети были поражены беспомощным состоянием мужчины и решили вызвать "скорую", - отметили в издании.

Фото: novosti-n.org

Прибыв на место, врачи оказали мужчине помощь, а затем госпитализировали.

Фото: novosti-n.org

Пользователи сети были в восторге от такого благородного поступка детей.

Скриншот: novosti-n.org

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