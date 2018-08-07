У Миколаєві діти врятували життя бездомному, викликавши йому "швидку" (фото)

Колаж РБК-Україна

Діти побачили чоловіка, який лежав на землі без свідомості і вирішили викликати йому "швидку"

У Миколаєві діти врятували безхатченка, який втратив свідомість і лежав на землі. Про це передає novosti-n.org.

Група хлопців 8-10 років гралася на вулиці і побачила, що чоловік, який був схожий на безпритульного, просто лежить на землі.

Фото: novosti-n.org

Діти вирішили викликати йому "швидку допомогу".

"За всіма ознаками це був звичайний бомж, який відвідував сміттєвий контейнер в пошуках їжі. Незважаючи на це, діти були вражені безпорадним станом чоловіка і вирішили викликати "швидку", - зазначили у виданні.

Фото: novosti-n.org

Прибувши на місце, лікарі надали допомогу чоловікові, а потім госпіталізували.

Фото: novosti-n.org

Користувачі мережі були в захваті від такого благородного вчинку дітей.

Скріншот: novosti-n.org

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