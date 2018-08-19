Грязь и вонь: жители Черновцов бунтуют против бесплатных обедов для бездомных и пенсионеров

Фото: Черновцы (pixabay.com/SofiLayla)

Местные возмущены тем, что священники не позаботились о вывозе мусора после выдачи бесплатных продуктов

В Черновцах местные жители и священники воюют за двор между жилыми домами. Церковь устраивает там точки раздачи бесплатных обедов для неимущих, но жители возмущены таким соседством. Они рассказывают, что после таких акций каждый раз остаются горы мусора, а сами бездомные приходят не за духовной и материальной пищей, а ищут закуску к выпивке. Об этом рассказывает ТСН.

В течение четырех лет церковники из храма, построенного на территории больницы напротив тех самых дворов, подкармливают бедных, пенсионеров и бездомных. Инок Пантелеймон купил поблизости квартиру. В ней и варят еду, а раздают во дворе, потому что в церкви не могут.

"Нам разрешили построить храм, но никаких подсобных помещений не позволили, ни туалета, ни ванной, и чтобы варить кушать, тоже не было где. А здесь территория общая, и возможность есть", — рассказывает священник.

Женщина, живущая в доме рядом говорит, что такая благотворительность причиняет жителям значительные неудобства.

"Постоянно грязь, выброшенный пластик, посуда. Они заходят во двор, плюют, едят у нас в подъезде, в туалет ходят. Не все, но большинство", — поделилась наблюдениями она.

Другой житель показал лавочку рядом с детской площадкой, на которой эти бездомные выпивают и даже употребляют наркотические препараты.

"Они говорят, что все здесь такие порядочные, и вот тут они все едят. Здесь они пьют, колются, ну реально нам страшно", — рассказал мужчина.

Помимо грязи и вони соседи недовольны "благотворительным притоном" в квартире монаха. Жители писали заявления в ЖЭК с просьбой повлиять на благотворителей, чтобы те убрали сами мусор после раздачи еды. Почему не отреагировали на обращение — узнать не удалось. В ЖЭКе сказали, что начальства на месте нет. В департаменте коммунального хозяйства признают – виноваты в бардаке как благотворители, так и ЖЭКовцы.

"Те, кто организует такие мероприятия, они должны предусматривать и оставление территории в нормальном состоянии. ЖЭК несет ответственность за санитарное состояние всего микрорайона. В любом случае порядок надо навести", — говорит заместитель начальника управления ЖКХ в Черновцах Александр Буряк.

Пока, говорят жители, никаких изменений не происходит. Все чаще им приходится слышать разные предложения по типу "не нравится — переезжайте".

Видео: (tsn.ua)

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Видео: (video.rbc.ua)