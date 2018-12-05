"Брудні маніпуляції": Уляна Супрун розвінчала міфи про вакцинацію

Фото: Вакцинація в Україні (РБК-Україна/Віталій Носач)

В.о. міністра охорони здоров'я закликала українців перевіряти інформацію і не вірити фейкам, особливо коли це стосується життя та здоров'я громадян

Вакцинація – одна з найбільш "гарячих" тем, довкола якої в Україні часто поширюються фейки, перекручування, міфи та маніпуляції. Про це на своїй сторінці у Facebook заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, важлива для українців тема стає предметом перекручувань і під час передвиборчої кампанії.

"Тема вакцинації в Україні не перестає бути в центрі брудних маніпуляцій. Автори та творці видання “Київське слово” - передвиборчого бюлетеня Юлії Тимошенко розповсюджують відверту брехню та антинаукові твердження про вакцини у матеріалі “Які наслідки може мати вакцинація?”, - пише Уляна Супрун.

Вона закликала громадян бути обережними і ретельно перевіряти інформацію. Тим більше таку, яка потенційно впливає на життя та здоров'я людей.

"Україна не закуповує вакцини з закінченим терміном придатності"

Фейки про вакцинацію напряму загрожують національній безпеці всіх громадян України та підривають довіру до вакцинації загалом, переконана Уляна Супрун. Вона розвінчала неправдиві твердження, наведені у бюлетені Тимошенко.

Зокрема, виявилася фейком інформаця про те, що Україна нібито закуповувала вакцини із закінченим терміном придатності.

Фото: Уляна Супрун спростувала фейки зі статті про вакцинацію в агітаційній газеті (скріншот сторінки facebook.com/ulanasuprun)

"Україна ніколи не закуповувала, не закуповує і не закуповуватиме вакцини з закінченим терміном придатності. Ще одне принципове рішення - за державні кошти закуповуються вакцини у найкращих виробників світу, які мають потужні виробництва, що відповідають найвищим стандартам якості, і постійно проходять контроль якості, у тому числі - у лабораторіях ВООЗ", - коментує Супрун.

За її словами, наступний фейк полягає у тому, ніби корейські й індійські виробники вакцин всіляко намагаються вийти на ринок України, бо у США і Європі їхні препарати заборонені, бо пацієнти мають від них низку ускладнень.

"Насправді Україна купує лише ті вакцини, які ефективно і широко використовуються у інших країнах світу. Сьогодні Україна закуповує вакцини в таких країнах: Франція, США, Індія, Болгарія, Бельгія та Республіка Корея", - підкреслила Уляна Супрун.

Часті ускладнення від вакцин - неправда

Що стосується можливих ускладнень, то насправді частота можливих реакцій на АКДП в Україні не перевищує норму, а відповідає даним спостережень Всесвітньої організації охорони здоров’я у всіх країнах, де використовується вакцина з цільноклітинним компонентом кашлюку.

"Саме така вакцина забезпечує найкращий захист і рекомендована для використання в країнах з низьким рівнем охоплення щепленнями (так, у 2017 році лише половина українських дітей були повністю щеплені від дифтерії, правця та кашлюка за графіком) та для країн, де, як в Україні, спостерігаються спалахи кашлюка", - пише Уляна Супрун.

Також інформація про те, що "моновалентні вакцини від кору в розвинених країнах не виробляють, але в Україні ними все ще щеплюють немовлят” також виявилася фейком.

Фото: "Сьогодні Україна закуповує вакцини в таких країнах: Франція, США, Індія, Болгарія, Бельгія та Республіка Корея" - Уляна Супрун (РБК-Україна/Віталій Носач)

"Факт - в Україні немає і не може бути моновалентної вакцини проти кору, вона навіть не зареєстрована. Це легко перевірити за пошуком зареєстрованих в Україні препаратів у Державному реєстрі лікарських засобів, - пише Уляна Супрун. - За кошти державного бюджету Україна закуповує тривалентну вакцину КПК від кору, паротиту (свинки) та краснухи (MMR - measles, mumps, rubella). Цю вакцину держава надає безоплатно для дітей до 18 років.

Дорослі теж можуть пройти безкоштовне щеплення

Крім того, за словами в.о. міністра охорони здоров'я, безкоштовне щеплення можуть отримати й дорослі, які знаходяться у групах ризику.

"Зокрема, це медики, освітяни, студенти, військові, учасники Операції об’єднаних сил. Обидві вакцини - бельгійська та американська - безпечні, ефективні та якісні, прекваліфіковані ВООЗ", - пише вона.

Варто додати, що в Україні вже понад 10 років використовують саме комбіновану вакцину, на відміну від Росії, де виготовляють і часто використовують якраз моновалентні вакцини.

"Звідси ми можемо зробити висновок, що "фахівці", які працювали над статтею, взяли інформацію з методичних матеріалів Російської Федерації", - допускає Уляна Супрун.

За її словами, не треба вірити відвертим нісенітницям. Натомість треба робити щеплення, поширювати правду і в жодному разі не толерувати будь-які спроби підірвати довіру до вакцинації в нашій державі.

З повним і детальним списком спростувань передвиборчих фейків Тимошенко про вакцинацію можна почитати на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Раніше у ексклюзивному інтерв’ю Уляна Супрун розповіла про кошти на медицину, вибір сімейного лікаря та опір медичній реформі на місцях.

Також цього року з'явився список безкоштовних медичних послуг, за які не мають брати гроші в лікарнях.

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