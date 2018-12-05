"Грязные манипуляции": Уляна Супрун развенчала мифы о вакцинации

Фото: Вакцинация в Украине (РБК-Украина/Виталий Носач)

И.о. министра здравоохранения призвала украинцев проверять информацию и не верить фейкам, особенно когда это касается жизни и здоровья граждан

Вакцинация – одна из наиболее "горячих" тем, вокруг которой в Украине часто распространяются фейки, передергивания, мифы и манипуляции. Об этом на своей странице в Facebook заявила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун. По ее словам, важная для украинцев тема становится предметом искажений и во время предвыборной кампании.

"Тема вакцинации в Украине не перестает быть в центре грязных манипуляций. Авторы и создатели издания “Киевское слово” - предвыборного бюллетеня Юлии Тимошенко распространяют откровенную ложь и антинаучные утверждения о вакцинах в материале “Какие последствия может иметь вакцинация?”, - пишет Уляна Супрун.

Она призвала граждан быть осторожными и тщательно проверять информацию. Тем более такую, которая потенциально влияет на жизнь и здоровья людей.

"Украина не закупает вакцины с истекшим сроком годности"

Фейки о вакцинации напрямую угрожают национальной безопасности всех граждан Украины и подрывают доверие к вакцинации в целом, убеждена Уляна Супрун. Она развенчала ложные утверждения, приведенные в бюллетене Тимошенко. В частности, оказалась фейком информация о том, что Украина якобы закупала вакцины с истекшим сроком годности.

Фото: Ульяна Супрун опровергла фейки из статьи о вакцинации в агитационной газете (скриншот страницы facebook.com/ulanasuprun)

"Украина никогда не закупала, не закупает и не будет закупать вакцины с истекшим сроком годности. Еще одно принципиальное решение - за государственные средства закупаются вакцины у лучших производителей мира, которые имеют мощные производства, которые отвечают самым высоким стандартам качества, и постоянно проходят контроль качества, в том числе - в лабораториях ВОЗ", - комментирует Супрун.

По ее словам, следующий фейк заключается в том, будто бы корейские и индийские производители вакцин всячески пытаются выйти на рынок Украины, потому что в США и Европе их препараты запрещены, потому что пациенты имеют от них ряд осложнений.

"На самом деле Украина покупает лишь те вакцины, которые эффективно и широко используются в других странах мира. Сегодня Украина закупает вакцины в таких странах: Франция, США, Индия, Болгария, Бельгия и Республика Корея", - подчеркнула Уляна Супрун.

Частые осложнения от вакцин - неправда

Что касается возможных осложнений, то на самом деле частота возможных реакций на АКДС в Украине не превышает норму, а соответствует данным наблюдений Всемирной организации здравоохранения во всех странах, где используется вакцина с цельноклеточным компонентом коклюша.

"Именно такая вакцина обеспечивает наилучшую защиту и рекомендована для использования в странах с низким уровнем охвата прививками (так, в 2017 году только половина украинских детей были полностью привиты от дифтерии, столбняка и коклюша по графику) и для стран, где, как в Украине, наблюдаются вспышки коклюша", - пишет Уляна Супрун.

Информация о том, что "моновалентные вакцины от кори в развитых странах не производят, но в Украине ими все еще прививают младенцев” также оказалась фейком.

Фото: "Сегодня Украина закупает вакцины в таких странах: Франция, США, Индия, Болгария, Бельгия и Республика Корея" - Уляна Супрун (РБК-Украина/Виталий Носач)

"Факт - в Украине нет и не может быть моновалентной вакцины против кори, она даже не зарегистрирована. Это легко проверить по поиску зарегистрированных в Украине препаратов в Государственном реестре лекарственных средств, - пишет Уляна Супрун. - За средства государственного бюджета Украина закупает трехвалентную вакцину КПК от кори, паротита (свинки) и краснухи (MMR - measles, mumps, rubella). Эту вакцину государство предоставляет бесплатно для детей до 18 лет.

Взрослые тоже могут пройти бесплатную вакцинацию

Кроме того, по словам и.о. министра здравоохранения, бесплатную прививку могут получить и взрослые, которые находятся в группах риска.

"В частности, это медики, педагоги, студенты, военные, участники Операции объединенных сил. Обе вакцины - бельгийская и американская - безопасные, эффективные и качественные, преквалифицированные ВОЗ", - пишет она.

Стоит добавить, что в Украине уже более 10 лет используют именно комбинированную вакцину, в отличие от России, где изготавливают и часто используют как раз моновалентные вакцины.

"Отсюда мы можем сделать вывод, что "специалисты", которые работали над статьей, взяли информацию из методических материалов Российской Федерации", - допускает Уляна Супрун.

По ее словам, не надо верить откровенным бессмыслицам. Вместо этого надо делать прививки, распространять правду и ни в коем случае не поощрять любые попытки подорвать доверие к вакцинации в нашей стране.

С полным и подробным списком опровержений предвыборных фейков Тимошенко о вакцинации можно почитать на сайте Министерства здравоохранения.

Ранее в эксклюзивном интервью Уляна Супрун рассказала о средствах на медицину, выборе семейного врача и сопротивлении медицинской реформе на местах.

Также в этом году появился список бесплатных медицинских услуг, за которые не должны брать деньги в больницах.

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