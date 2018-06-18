В Харкові 13-річна дівчинка потрапила в лікарню, отруївшись препаратами для схуднення

Правоохоронці встановлюють обставини отруєння дитини

У Харкові 13-річна дівчинка отруїлася, випивши препарати для схуднення. Про це передає прес-служба поліції регіону.

Встановлено, що 13-річна дівчинка випила пігулки з метою схуднення. Після прийому засобів їй стало зле і вона у тяжкому стані була доставлена до реанімаційного відділення Харківської обласної дитячої клінічної лікарні.

"Дана подія внесена до Журналу єдиного реєстру заяв та повідомлень. На даний час дитина переведена до алергологічного відділення, її життю нічого не загрожує", - розповів заступник начальника Немишлянського ВП полковник поліції Сергій Волобуєв

Поліцейські проводять ретельну перевірку для з’ясування всіх обставин отруєння дівчини.

Раніше повідомлялося, що у Росії на шкільному випускному вечорі отруїлися понад 20 осіб. Причиною отруєння стала їжа, яка була присутня на святковому банкеті. На даний момент всі постраждалі госпіталізовані в лікарню, а слідчі з'ясовують обставини інциденту і допитують організаторів бенкету.

Також повідомлялося, що у Луганській області зафіксовано масове отруєння грибами. За останні дні через отруєння грибами в Луганській області постраждали 15 людей.

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