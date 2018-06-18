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В Харькове 13-летняя девочка попала в больницу, отравившись препаратами для похудения

STYLERLIFE        18.06.2018 - 20:06

Правоохранители устанавливают обстоятельства отравления ребенка

В Харькове 13-летняя девочка отравилась, выпив препараты для похудения. Об этом передает пресс-служба полиции региона.

Установлено, что 13-летняя девочка выпила таблетки с целью похудения. После приема препаратов ей стало плохо и она в тяжелом состоянии была доставлена в реанимационное отделение Харьковской областной детской клинической больницы.

"Данное событие внесено в Журнал единого реестра заявлений и сообщений. В настоящее время ребенок переведен к аллергологического отделение, его жизни ничего не угрожает", - рассказал заместитель начальника Немишлянського ОП полковник полиции Сергей Волобуев

Полицейские проводят тщательную проверку для выяснения всех обстоятельств отравления девушки.

Ранее сообщалось, что в России на школьном выпускном вечере отравились более 20 человек. Причиной отравления стала еда, которая присутствовала на праздничном банкете. На данный момент все пострадавшие госпитализированы в больницу, а следователи выясняют обстоятельства инцидента и допрашивают организаторов банкета.

Также сообщалось, что в Луганской области зафиксировано массовое отравление грибами. За последние дни из-за отравления грибами в Луганской области пострадали 15 человек.

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Теги: ребенок, харьков, отравление
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