У Харкові нетвереза медсестра знущалася над дітьми в лікарні

Фото: П'яна медсестра в Харкові (Колаж РБК-Україна)

До лікарні приїхали батьки і викликали поліцію

В харківському відділенні "Охматдиту" нетвереза медсестра побила дитину, а потім посварилася з батьками та представниками поліції. Про це повідомляє ТСН.

Інцидент стався у відділенні дитячої лікарні "Охматдит" у Харкові.

Відомо, що медпрацівник вийшла на зміну в стані алкогольного сп'яніння. Вже під вечір діти помітили, що медсестра веде себе неадекватно. Вона увірвалася в одну з палат і почала лаятися. Після цього вона схопила одну з дівчат за волосся і потягла її мити голову.

Перелякані діти подзвонили батькам, які помчали до лікарні з'ясовувати, що сталося.

Приїхавши в дитяче відділення, батьки відразу зрозуміли, що медсестра знаходиться в стані алкогольного сп'яніння і викликали на місце події патрульну поліцію.

Прибулий загін патрульних не відразу зміг заспокоїти дебоширку. Жінка поводилася агресивно, кидалася у присутніх речами і погрожувала.

Батьки написали на медсестру заяву, а співробітники поліції затримали жінку і доставили у відділок для з'ясування всіх подробиць інциденту.

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Відео: РБК-Україна