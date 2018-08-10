У Харкові нетвереза медсестра знущалася над дітьми в лікарні

До лікарні приїхали батьки і викликали поліцію
В харківському відділенні "Охматдиту" нетвереза медсестра побила дитину, а потім посварилася з батьками та представниками поліції. Про це повідомляє ТСН.
Інцидент стався у відділенні дитячої лікарні "Охматдит" у Харкові.
Відомо, що медпрацівник вийшла на зміну в стані алкогольного сп'яніння. Вже під вечір діти помітили, що медсестра веде себе неадекватно. Вона увірвалася в одну з палат і почала лаятися. Після цього вона схопила одну з дівчат за волосся і потягла її мити голову.
Перелякані діти подзвонили батькам, які помчали до лікарні з'ясовувати, що сталося.
Приїхавши в дитяче відділення, батьки відразу зрозуміли, що медсестра знаходиться в стані алкогольного сп'яніння і викликали на місце події патрульну поліцію.
Прибулий загін патрульних не відразу зміг заспокоїти дебоширку. Жінка поводилася агресивно, кидалася у присутніх речами і погрожувала.
Батьки написали на медсестру заяву, а співробітники поліції затримали жінку і доставили у відділок для з'ясування всіх подробиць інциденту.
Відео: Нетвереза медсестра знущалася над дітьми (ТСН)
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Відео: РБК-Україна