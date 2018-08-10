В Харькове нетрезвая медсестра издевалась над детьми в больнице

Фото: Пьяна медсестра в Харькове (Коллаж РБК-Украина)

В больницу приехали родители и вызвали полицию

В харьковском отделении "Охматдета" нетрезвая медсестра избила ребенка, а потом поругалась с родителями и представителями полиции. Об этом сообщает ТСН.

Инцидент произошел в отделении детской больницы "Охматдет" в Харькове.

Известно, что медработник вышла на смену в состоянии алкогольного опьянения. Уже под вечер дети заметили, что медсестра ведет себя неадекватно. Она ворвалась в одну из палат и начала ругаться. После этого она схватила одну из девочек за волосы и потащила ее мыть голову.

Перепуганные дети позвонили родителям, которые помчались в больницу выяснять, что произошло.

Приехав в детское отделение, родители сразу поняли, что медсестра находится в состоянии алкогольного опьянения и вызвали на место происшествия патрульную полицию.

Прибывший отряд патрульных не сразу смог успокоить дебоширку. Женщина вела себя агрессивно, бросалась в присутствующих вещами и угрожала.

Родители написали на медсестру заявление, а сотрудники полиции задержали женщину и доставили в участок для выяснения всех подробностей инцидента.

Видео: Нетрезвая медсестра издевалась над детьми (ТСН)

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Видео: РБК-Украина