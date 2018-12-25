У Харкові продавці ялинок влаштували бійку з ножами (відео)

Фото: РБК-Україна

Чоловіки з'ясовували стосунки за допомогою ножів, палиць і перцовых балончиків

У Харкові 24 грудня біля ринку на вулиці Валентиновской (Блюхера) продавці ялинок влаштували бійку. Про це йдеться на сторінці "Харків 1654" у Facebook.

Бійка була прямо на трамвайних коліях. При цьому деяких її учасників виштовхували на проїжджу частину.

В результаті інциденту кілька людей були з побитими особами та забоями, двох забрала швидка допомога. Інших, тих хто не втік, заарештувала поліція.

Відео: facebook.com/kharkiv1654

Користувачі соцмережі вважають, що приводом для бійки могло стати бажання п'яної компанії отримати безкоштовно новорічну ялинку.

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"Треба карати хуліганів: штраф, важка робота, навчання як вести себе в суспільстві і очищати організм від токсинів 4 літр води в день з коралом", - зазначила Світлана Власова.

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Нагадаємо, що в Києві перехожий з ножем і перцевим балончиком спробував вкрасти ялинку, але його зупинив господар з сокирою.

Раніше повідомлялося про те, що в центрі Одеси два Діди морози влаштували бійку. Чоловіки не поділили місце під ялинкою на Дерибасівській.