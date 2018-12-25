В Харькове продавцы елок устроили драку с ножами (видео)

Фото: РБК-Украина

Мужчины выясняли отношения с помощью ножей, дубинок и перцовых баллончиков

В Харькове 24 декабря возле рынка на улице Валентиновской (Блюхера) продавцы елок устроили драку. Об этом говорится на странице "Харьков 1654" в Facebook.

Драка была прямо на трамвайных путях. При этом некоторых ее участников выталкивали на проезжую часть.

В результате инцидента несколько человек были с побитыми лицами и ушибами, двоих забрала скорая помощь. Остальных, тех кто не убежал, арестовала полиция.

Видео: facebook.com/kharkiv1654

Пользователи соцсети считают, что поводом для драки могло стать желание пьяной компании получить бесплатно новогоднюю елку.

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"Хулиганов надо наказывать: штраф, тяжелая работа, учеба как вести себя в обществе и очищать организм от токсинов 4 литр воды в день с кораллом", - отметила Светлана Власова.

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Напомним, что в Киеве прохожий с ножом и перцовым баллончиком попытался украсть елку, но его остановил хозяин с топором.

Ранее сообщалось о том, что в центре Одессы два Деда Мороза устроили драку. Мужчины не поделили место под елкой на Дерибасовской.