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У Харкові помер п'ятирічний хлопчик, який впав у багаття на Івана Купала

STYLERLIFE        08.07.2018 - 23:25
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Дитина впала у багаття і отримала важкі опіки

П'ятирічний хлопчик, який постраждав від падіння у багаття під час святкування Івана Купала, помер сьогодні в одній з харківських лікарень. Інформацію про смерть дитяти підтвердили в прес-службі Харківської міськради, повідомляє Mediaport.

Відомо, що під час проведення святкових заходів у Кегичівському районі (Харківська область) дитина впала в купальське вогнище, внаслідок чого отримав опіки четвертого ступеня.

Дитина перебувала в реанімації. Лікарі боролися за його життя, але, на жаль, опіки виявилися несумісними з життям. Життя хлопчика обірвалося в стінах лікарні.

Нагадаємо, хлопчик впав у багаття і отримав опіки під час святкування Івана Купала в Кегичевському районі. Хлопчик був з благополучної сім'ї. Дитину доставили у лікарню в критичному стані за допомогою санавіації.

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Теги: умер, мальчик, Ивана Купала
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