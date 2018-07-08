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В Харькове умер пятилетний мальчик, упавший в костер на Ивана Купала

STYLERLIFE        08.07.2018 - 23:25
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ребенок упал в костер и получил тяжелые ожоги

Пятилетний мальчик, пострадавший от падения в костер во время празднования Ивана Купала, умер в одной из харьковских больниц. Информацию о смерти ребенка подтвердили в пресс-службе Харьковского горсовета, сообщает Mediaport.

Известно, что во время проведения праздничных мероприятий в Кегичевском районе (Харьковская область) ребенок упал в купальский костер, вследствие чего получил ожоги четвертой степени.

Ребенок находился в реанимации. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, ожоги оказались несовместимы с жизнью. Жизнь мальчика оборвалась в стенах больницы.

Напомним, мальчик упал в костер и получил ожоги во время празднования Ивана Купала в Кегичевском районе. Мальчик был из благополучной семьи. В больницу ребенка доставили в критическом состоянии с помощью санавиации.

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Теги: умер, мальчик, Ивана Купала
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