В Харькове умер пятилетний мальчик, упавший в костер на Ивана Купала

Ребенок упал в костер и получил тяжелые ожоги

Пятилетний мальчик, пострадавший от падения в костер во время празднования Ивана Купала, умер в одной из харьковских больниц. Информацию о смерти ребенка подтвердили в пресс-службе Харьковского горсовета, сообщает Mediaport.

Известно, что во время проведения праздничных мероприятий в Кегичевском районе (Харьковская область) ребенок упал в купальский костер, вследствие чего получил ожоги четвертой степени.

Ребенок находился в реанимации. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, ожоги оказались несовместимы с жизнью. Жизнь мальчика оборвалась в стенах больницы.

Напомним, мальчик упал в костер и получил ожоги во время празднования Ивана Купала в Кегичевском районе. Мальчик был из благополучной семьи. В больницу ребенка доставили в критическом состоянии с помощью санавиации.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: как депутаты соблюдают ПДД