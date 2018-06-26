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Під Харковом водій збив пенсіонерку на велосипеді (фото)

STYLERLIFE        26.06.2018 - 18:59
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

У селищі Панютине сталася смертельна ДТП

У Харківській області сталася смертельна аварія. 31-річний водій автомобіля Chevrolet збив 63-річну велосипедистку. В результаті ДТП жінка загинула. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області в соцмережі Facebook.

Аварія сталася 25 червня о 13:00 в селищі Панютине Лозівського району.

За даними правоохоронців, постраждала жінка померла в кареті швидкої медичної допомоги по дорозі в лікарню.

Фото: Аварія (facebook.com/police.kharkov)

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Обставини трагедії встановлює слідство.

Скріншот поста (facebook.com/police.kharkov)

Раніше відомо, що в Харкові водія викинуло з розірваного на шматки авто.

Водій не впорався з керуванням та влетів у стовп. Іномарку закрутило, потім пронесло через перехрестя і вдарило у два стовпи. Водія в момент удару викинуло з машини. Чоловік дивом залишився живий. Пасажир, яка в момент ДТП перебувала в машині, була госпіталізована.

Нагадаємо, нещодавно у Києві розгромили табір ромів. Активісти зробили жорстку заяву.

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Теги: авария, ДТП, Харьковская область
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